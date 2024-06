Un viernes de locos: explorando las tres versiones disponibles de esta historia en Disney+

Un viernes de locos

No hay dudas de que el cine ha explorado la relación entre madres e hijas en innumerables ocasiones a lo largo de su historia. Desde la comedia hasta el drama más profundo, pasando por el suspenso y otros géneros, esta dinámica ha sido tema recurrente. Sin embargo, también ha encontrado su lugar en el ámbito de la fantasía, especialmente a través de historias como la de Un viernes de locos (Freaky Friday).

Aunque la versión clásica de esta entrañable historia es recordada por la interpretación de Jamie Lee Curtis (Halloween, Todo en todas partes al mismo tiempo) y Lindsay Lohan (Juego de gemelas, Un deseo irlandés), lo cierto es que Un viernes de locos tiene tres versiones distintas. En esta ocasión, nos adentraremos en las tres fascinantes variaciones de la trama.

Un viernes alocado - Freaky Friday (Dir. Gary Nelson - Disponible en Disney+)

Captura del tráiler oficial de 'Freaky Friday'

Comenzamos este recorrido con Un viernes alocado, la película original lanzada en el año 1976. La trama, claramente, se centra en la compleja relación entre una madre y su hija. La historia se desarrolla cuando una ama de casa y una niña intercambian misteriosamente sus cuerpos, lo que lleva varios momentos conmovedores de autodescubrimiento y entendimiento mutuo.

La dirección de este proyecto estuvo a cargo de Gary Nelson (El superagente 86, Stick with Me, Kid), quien supo capturar tanto los elementos cómicos como los emotivos de esta peculiar situación. Por otro lado, las actrices protagonistas de la versión original de 1976 fueron Barbara Harris (La trama, Un par de seductores) y Jodie Foster (La habitación del pánico, Taxi Driver, El silencio de los inocentes), quienes dieron vida de manera memorable a los personajes principales.

A diferencia de algunas adaptaciones más contemporáneas, Un viernes alocado de 1976 se inclina más hacia el drama que hacia la comedia pura, explorando de manera profunda los conflictos y los momentos de revelación que surgen cuando dos personas intercambian sus roles y perspectivas en la vida cotidiana.

Un viernes de locos - Freaky Friday (Dir. Mark Waters - Disponible en Disney+)

Seguimos con lo que quizás sea la versión más icónica de esta historia. En el año 2003, se estrenó Un viernes de locos, protagonizada por Lindsay Lohan como una adolescente rebelde y Jamie Lee Curtis como su madre estricta. La madre es una profesional exitosa y psicóloga, mientras que su hija es más relajada, una rockera y guitarrista de una banda local, lo que naturalmente genera un choque de intereses y perspectivas entre ambas.

La trama se desarrolla cuando madre e hija, por accidente, desean entenderse mejor y terminan intercambiando sus cuerpos de manera equivocada. Esto desencadena una serie de situaciones tanto cómicas como emotivas, mientras ambas intentan adaptarse a las vidas y responsabilidades de la otra. La dirección estuvo a cargo de Mark Waters, conocido por su habilidad para manejar comedias juveniles. Waters también dirigió películas como Chicas pesadas (Mean Girls - 2004) y Como si fuera cierto (Just Like Heaven - 2005), consolidándose como un director indispensable del cine de los años 2000.

Actualmente, comenzó el rodaje de la secuela de esta versión, cuyas actrices protagonistas regresarán para la nueva entrega junto a miembros originales como Chad Michael Murray (One Tree Hill), Christina Vidal Mitchell (United We Fall), Haley Hudson (El pacto), Lucille Soong (Hong Kong escala prohibida), Stephen Tobolowsky (Stephen Tobolowsky) y Rosalind Chao (El problema de los tres cuerpos). Junto a esto, se confirmó que llegará a los cines del mundo en 2025 antes de su estreno en Disney+.

Se reveló también la trama oficial: “Freaky Friday 2 comienza años después de que madre e hija, Tess (Curtis) y Anna (Lohan), sufrieran una crisis de identidad por intercambio de cuerpos. Anna ahora tiene una hija y una futura hijastra. Mientras enfrentan los innumerables desafíos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que, de hecho, un rayo puede caer dos veces en el mismo lugar”.

Freaky Friday: un viernes de locos (Dir. Steve Carr - Disponible en Disney+)

Captura del tráiler oficial de 'Freaky Friday: Un viernes de locos'

Por último, llegamos a la más reciente versión y quizás también la más diferente. Freaky Friday: un viernes de locos se estrenó en Disney Channel en el año 2018. Aunque esta película también repite el tópico del intercambio de cuerpos, introduce un giro único: el cambio se produce mediante la magia del reloj de arena de su difunto padre. Este elemento mágico añade una nueva capa de profundidad a la historia, diferenciándola de las versiones anteriores.

Sin embargo, el elemento diferencial de este proyecto es su formato musical, lo que le confiere un carácter distintivo. Las actrices protagonistas son Cozi Zuehlsdorff (Winter - El delfín) y Heidi Blickenstaff (The Rebound), quienes aportan tanto talento actoral como musical a sus papeles. La dirección estuvo a cargo de Steve Carr, conocido por su trabajo en comedias familiares como Una casa patas arriba (Are We Done Yet - 2007), La guardería de papá (Daddy Day Care - 2003) y Dr. Dolittle 2.