Spider-Man 4: la película protagonizada por Tom Holland confirma su título oficial y fecha de estreno

(Marvel Studios)

Luego de meses de rumores y especulaciones, la nueva entrega de Spider-Man ha recibido una serie de anuncios oficiales en el marco de la CinemaCon. La película, nuevamente protagonizada por Tom Holland, no solo ha confirmado su inicio de rodaje y ventana de lanzamiento, sino también su título oficial, el cual podría dar pistas clave sobre su trama.

En un panel exclusivo, el director Destin Daniel Cretton adelantó que el rodaje de la esperada película comenzará a mediados de este año, una vez que Tom Holland finalice sus compromisos con La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan. Además, aseguró que el film será “un viaje que nunca hemos visto antes” y reveló su título oficial: Spider-Man: Brand New Day.

Si bien aún no hay detalles específicos sobre la trama, es posible que la historia se inspire en Brand New Day, un arco argumental de The Amazing Spider-Man publicado por Marvel Comics en 2008. En las viñetas, este arco presenta un nuevo comienzo para Peter Parker luego de que su identidad es borrada de la memoria pública. Tendría bastante sentido que la nueva película tomara una dirección similar, dado que el desenlace de Spider-Man: No Way Home (2021), dejó las cosas en un punto donde todos olvidaron la existencia del protagonista.

Director Destin Daniel Cretton speaks onstage to promote a yet untitled Spider-Man movie during a Sony Pictures presentation at CinemaCon, the official convention of Cinema United, in Las Vegas, Nevada, U.S. March 31, 2025. REUTERS/Steve Marcus

Por otro lado, Spider-Man: Brand New Day también podría hacer referencia simplemente al nuevo comienzo de Peter Parker. Ahora que las personas más cercanas a él no recuerdan quién es, el héroe deberá hacer nuevos amigos e incluso podría encontrar un nuevo interés amoroso. Hace unas semanas se confirmó la incorporación de Sadie Sink (Stranger Things) al reparto, aunque su papel sigue siendo un misterio. Un elenco renovado podría ser razón suficiente para que Marvel Studios y Sony eligieran este título. Queda por ver hasta qué punto la película de Destin Daniel Cretton tomará elementos del cómic.

Lo que sí está claro es que la nueva película del trepamuros tiene previsto llegar a los cines el 31 de julio de 2026, ubicándose entre Avengers: Doomsday (1 de mayo de 2026) y Avengers: Secret Wars (7 de mayo de 2027).