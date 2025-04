The Last of Us, Black Mirror y más: las series destacadas que llegan al streaming en abril

Black Mirror - Temporada 7 (Créditos: Netflix)

Devil May Cry

The Bondsman

The Last of Us

Andor

Black Mirror

El Eternauta

Abril llega cargado de estrenos imperdibles para los amantes de las series. Desde el esperado regreso de The Last of Us y Andor con sus segundas temporadas, hasta el debut de la esperada adaptación de El Eternauta, este mes promete grandes emociones para todo tipo de público.

La ciencia ficción y la acción se hacen presentes con la nueva entrega de Black Mirror y la serie animada Devil May Cry, mientras que The Bondsman se presenta como una propuesta fresca con mucho potencial. Entre tanta variedad, el problema no será qué mirar, sino cómo encontrar el tiempo para maratonear todo. A continuación, repasamos los estrenos más destacados y por qué no deberías perdértelos.

Devil May Cry - Estreno por Netflix el 3 de abril

Captura del tráiler oficial de Devil May Cry

Netflix le da la bienvenida al cuarto mes del año con el estreno de Devil May Cry el próximo 3 de abril. Esta serie animada basada en el icónico videojuego de Capcom propone una historia de acción y fantasía urbana para adultos. La historia sigue a Dante, un cazador de demonios a sueldo, quien intenta frustrar una invasión demoníaca en la Tierra liderada por un poderoso demonio conocido como White Rabbit, mientras entra en conflicto con una soldado llamada Mary. La trama parece inspirarse parcialmente en el manga precuela de Devil May Cry 3, aunque se ha indicado que esta primera temporada no adapta directamente ningún juego específico, sino que establece su propio universo.

Devil May Cry cuenta con un equipo de grandes talentos. No solo fue desarrollada por el productor Adi Shankar, conocido por su trabajo en Castlevania, sino también contó con la animación de Studio Mir, famoso por producciones como X-Men ‘97 y The Legend of Korra.

The Bondsman – Estreno por Prime Video el 3 de abril

The Bondsman - captura del tráiler oficial Créditos: Prime Video / Blumhouse Television

Para el mes de abril, Prime Video se reservó el estreno de The Bondsman, una serie irreverente que mezclará comedia, acción y una buena dosis de terror. Esta ficción de ocho episodios nos presenta a Kevin Bacon como un cazarrecompensas, devenido en cazador de demonios, que deberá rendir cuentas al mismísimo diablo atrapando a aquellas almas que se escapan de su dominio. En el camino, también aprenderá cómo sus propios pecados hicieron que su alma fuera condenada, algo que le dará una segunda oportunidad en la vida, el amor y a su casi olvidada carrera musical en el género country.

The Bondsman, que propone una historia de redención con humor negro y algo de gore, es una creación de Grainger David, con Erik Oleson como showrunner. Este último es conocido por su trabajo en Carnival Row y por estar al frente de la tercera temporada de Daredevil en Netflix.

The Last of Us (Temporada 2) – Estreno por Max el 13 de abril

Primeras imágenes de la segunda temporada de The Last Of Us (Créditos: Max)

Uno de los títulos más esperados de este mes es la segunda temporada de The Last of Us, la exitosa adaptación del aclamado videojuego de Naughty Dog. Esta entrega, que constará de siete episodios, continuará la historia de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) con un salto temporal de cinco años mientras se enfrentan a las secuelas de un mundo desolado y a las consecuencias de sus acciones. A pesar de que la aparente paz parece haber alcanzado sus vidas, las sombras del pasado regresan para poner en peligro la estabilidad que habían logrado, obligándolos a lidiar nuevamente con las huellas de la destrucción.

El reparto se amplía con la llegada de Kaitlyn Dever como Abby, un personaje clave y controvertido del videojuego, Isabela Merced como Dina, la pareja de Ellie, Young Mazino como Jesse, y otros como Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen), Danny Ramirez (Manny) y Jeffrey Wright (Isaac).

Manteniendo su tono intenso y emocional, esta temporada de The Last of Us abordará temas como la venganza, la pérdida y la redención, con una adaptación fiel al juego pero con algunas modificaciones narrativas. Los episodios se emitirán semanalmente los domingos en Max, con final previsto para el 25 de mayo de 2025, justo a tiempo para la temporada de premios.

Black Mirror (Temporada 7) – Estreno en Netflix el 10 de abril

Cristin Milioti en la nueva temporada de Black Mirror

La aclamada serie antológica de ciencia ficción creada por Charlie Brooker regresa con nuevos episodios que exploran los límites de la tecnología y la naturaleza humana. Esta temporada promete un regreso al Black Mirror original, centrándose en historias de tecno-paranoia al estilo de las primeras entregas. A diferencia de la sexta entrega, que experimentó con el horror sobrenatural, esta se enfocará exclusivamente en relatos de ciencia ficción, combinando lo inquietante con lo emocional y lo satírico.

Por primera vez, la serie incluirá dos secuelas. El episodio USS Callister: Into Infinity retoma la historia de USS Callister (de la temporada 4), con el regreso de Cristin Milioti, Billy Magnussen, Jimmi Simpson y otros. También se rumorea una conexión con Bandersnatch (2018), con Will Poulter y Asim Chaudhry retomando sus roles, aunque aún no está claro si será una secuela directa.

Además los nuevos episodios contarán con un elenco estelar con participaciones de Awkwafina, Peter Capaldi, Emma Corrin, Paul Giamatti, Rashida Jones, Chris O’Dowd, Issa Rae y Tracee Ellis Ross.

Andor (Temporada 2) - Estreno por Disney+ el 23 de abril

Captura del tráiler oficial de Andor

El 23 de abril llega a Disney+ la segunda y última temporada de Andor protagonizada por Diego Luna como el rebelde titular. Esta, que consta de 12 episodios, cerrará el arco narrativo de Cassian Andor, conectando directamente con los eventos de Rogue One: Una historia de Star Wars (2017). La trama abarcará cuatro años en la vida del protagonista, mostrando su transformación de un ladrón cínico a un líder clave de la Rebelión contra el Imperio Galáctico.

A diferencia de la primera entrega, que lanzó tres episodios iniciales seguidos de estrenos semanales, la segunda temporada adoptará un formato de lanzamiento en bloques: se publicarán tres episodios cada semana durante cuatro semanas, finalizando el 13 de mayo de 2025.

El Eternauta – Estreno en Netflix el 30 de abril

El Eternauta. Ricardo Darín as Juan Salvo in El Eternauta. Cr. Marcos Ludevid / Netflix ©2025

El mes cierra con uno de los estrenos más esperados de la producción local: El Eternauta. Basada en la icónica novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld, la serie de seis episodios fue dirigida por Bruno Stagnaro (Okupas), quien también coescribió el guion junto a Ariel Staltari.

La historia sigue a Juan Salvo, interpretado por Ricardo Darín, un sobreviviente en una Buenos Aires devastada por una nevada tóxica que mata a millones. Pronto descubre que no es un desastre natural, sino el primer ataque de una invasión alienígena invisible. Junto a un grupo de personas, luchará por sobrevivir y resistir, en una historia donde la resistencia colectiva cobra más peso que el heroísmo individual. El elenco incluye a Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas y Mora Fisz, entre otros.

El Eternauta es una obra de culto en América Latina que mezcla ciencia ficción con crítica social. La serie busca capturar su esencia y se perfila como un hito para la industria audiovisual argentina, con una Buenos Aires que juega un papel clave en la narrativa.

Todos los episodios estarán disponibles globalmente en Netflix el 30 de abril.