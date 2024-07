The Outlast Trials presenta su primera gran actualización, Project Lupara, que llegará el 16 de julio

The Outlast Trials, de Red Barrels.

El estudio desarrollador Red Barrels trae un nuevo villano para los jugadores de The Outlast Trials como parte de Project Lupara, la primera actualización importante del juego desde su lanzamiento. Por primera vez en Outlast, los jugadores enfrentarán a un villano armado dentro de un mapa diferente, además de un nuevo modo de juego que mezcla la jugabilidad con la de un roguelite.

En esta primer gran actualización para The Outlast Trials, los jugadores se adentrarán en un mundo aún más retorcido y desafiante, donde un nuevo villano armado, Franco Barbi, pondrá a prueba su resistencia y cordura. Franco Barbi, el “Bambino” de la mafia, es un personaje sádico e impredecible que se suma al elenco de asesinos. Hijo del capo de la mafia de Nueva Orleans, Franco está impulsado por una mezcla de arrogancia, avaricia y violencia psicosexual. Armado con su escopeta apodada Chupón, este “bebé grande” obsesionado con la leche materna no dudará en desatar su furia sobre los desafortunados Reagentes.

Junto a Franco Barbi llega un nuevo mapa, The Docks, donde se desarrollarán los nuevos Trials. Este escenario industrial abandonado servirá como guarida del Bambino y pondrá a prueba la astucia y el sigilo de los jugadores. Además, se introduce un nuevo modo de juego llamado Escalation Therapy, donde los Reagentes se enfrentarán a una serie interminable de Trials aleatorios al estilo roguelite, aumentando la dificultad y la recompensa a medida que avanzan.

Project Lupara incluye nuevos Trials que pondrán a prueba las habilidades de los jugadores más experimentados. Entre estos nuevos Trials se encuentran: Poison the Medicine, el Trial principal de historia donde nos enfrentaremos a Franco Barbi en el nuevo mapa, The Docks; Mansion Escape, donde regresaremos al Trial final de la aventura original del juego, para vivir una experiencia completamente nueva cuando nos enfrentemos a una dificultad cambiante e incrementativa; Fuel the Release, un Trial típico, donde asistiremos a una máquina que emitirá el veredicto en un juicio mediante nuestras acciones; y Teach the Police Officer, donde recorreremos un precinto policial buscando modificar la película de entrenamiento de los nuevos oficiales.

The Outlast Trials ya está disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One y PC a través de Steam y Epic Games Store. Esta primer gran actualización llamada Project Lupara, llegará el próximo 16 de julio.