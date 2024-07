‘Kunitsu-Gami: Path of the Goddess’ de Capcom lanza una demo totalmente jugable

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess | Desarrollador: Capcom | Distribuidores: Capcom, Capcom U.S.A., Inc.

La compañía emitió recientemente su Capcom Next Summer 2024, mostrando avances en juegos cercanos a su lanzamiento como fueron Dead Rising Deluxe Remaster, la versión de dispositivos Apple de Resident Evil 7 y Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Anunciando a su vez que este último libera una demo jugable en todas las plataformas donde se lanzará el juego.

Esta demo permitirá experimentar parte de la historia principal sin restricciones de tiempo de juego ni de cantidad de veces que se pueda jugar, lo que brinda la oportunidad de empezar a sumergirse de lleno en la nueva propuesta de Capcom.

Además del lanzamiento de esta demo, la empresa reveló una sorpresiva colaboración con Okami, su aclamado juego de 2006. Esta colaboración incluirá trajes con temática de Okami para el personaje principal, Soh, y para la doncella Yoshiro. También se agregarán armas y temas musicales especiales, enriqueciendo la experiencia de juego con elementos nostálgicos y queridos por los fanáticos de Okami.

Capcom ha añadido también un incentivo adicional. Si suficientes jugadores trabajan juntos y completan la campaña de desbloqueo de bonificación hasta el 17 de julio de 2024, los artículos de la colaboración con Okami estarán disponibles como parte de una actualización gratuita para todos los que compren una copia de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess cuando haga su debut el próximo 19 de julio.

Este título se desarrolla en un monte japonés sagrado, cubierto de una corrupción que consume todo poco a poco. Durante el día, debemos purificar las aldeas, reparar trampas y asistir a aldeanos de la zona. Y durante la noche, debemos proteger a la doncella contra hordas de criaturas corruptas llamadas Seethe que nos asediarán en cada ocaso del sol. Este ciclo de día y noche se repetirá hasta que la montaña sea completamente purificada y la paz sea restaurada en la tierra.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess | Desarrollador: Capcom | Distribuidores: Capcom, Capcom U.S.A., Inc. | The Game Awards

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess estará disponible en Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 y PC a partir del próximo 19 de julio.