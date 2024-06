Cyberpunk 2077 dijo adiós y eso no tiene nada de malo

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty | Desarrollador y Distribuidor: CD Projekt | Disponible en: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC

Los juegos, al igual que cualquier otro medio de entretenimiento, son productos de una época. Es imposible entenderlos si los quitamos de su contexto y, en el caso de Cyberpunk 2077, una parte vital del mismo es su lanzamiento. Todo lo que rodea a la creación del RPG de acción de CD Projekt Red es tan o más relevante que lo que sucede dentro de la aventura y es quizás uno de los temas más abordados por la prensa especializada.

Para hacer un breve repaso, el estudio polaco mintió sobre la propuesta de juego, mostró sólo aquello que sostenía la narrativa comercial y solo envió copias de review para PC. Esto último fue vital para asegurarse un colchón de notas positivas para aminorar el golpe de las reseñas de consolas, cuya versión de lanzamiento fue directamente un caos.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty | Desarrollador y Distribuidor: CD Projekt | Disponible en: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC

Eventualmente, a fuerza de un trabajo colosal, Cyberpunk 2077 salió adelante. Incluso las versiones de PlayStation 4 y Xbox One se vieron mejoradas significativamente, pero nunca llegaron siquiera a rozar lo prometido. Lo cierto es que, luego de tantos años de desarrollo, el juego había crecido muy por encima de las limitaciones de hardware de las consolas para las había sido anunciado.

Se notaba hasta en los avances: la comidilla de los foros se podía resumir en “¿cómo van a hacer que eso corra en una PS4?” y en los usuarios más realistas que veían venir una debacle. Lo cierto es que, salvo que tuvieras una PC poderosa o una de las consolas de media generación como Xbox One X y PlayStation 4 Pro, ibas a jugar una versión borrosa y repleta de bugs de un juego que mostraba potencial pero defraudaba a cada paso.

Cyberpunk 2077 - CD Projekt RED | Actualización Cyberpunk 2077 2.0

CD Projekt Red pagó los platos rotos y perdió, además de dinero, una buena parte del prestigio que había acumulado con sus títulos anteriores. También recibió un fuerte golpe en la confianza de su comunidad, que se vio en la necesidad de devolver un juego que había preordenado, un juego que le habían vendido a través de mentiras y manipulación. En los últimos tres años, el estudio polaco trabajó incansablemente para dar vuelta la situación.

Primero, a través de actualizaciones enormes que cambiaron radicalmente la experiencia y luego, con la llegada de Phantom Liberty, transformándolo en una experiencia fantástica. En el camino debieron abandonar, lamentablemente, las plataformas de generación anterior que se quedaron sin el DLC y las últimas actualizaciones.

Cyberpunk 2077 - CD Projekt RED | Actualización Cyberpunk 2077 2.0

Esto nos lleva a la actualidad, porque Cyberpunk 2077 está oficialmente terminado y el foco del estudio pasó completamente a la nueva entrega de The Witcher. La noticia alimentó los titulares de todos los medios y el juego de CD Projekt Red volvió a encender la chispa de la discordia. Uno de los reclamos más frecuentes se trata del sentimiento de abandono que generó el fin del desarrollo, remarcando la necesidad de que el título siga siendo actualizado con nuevo contenido.

Es un pedido comprensible por los tiempos que corren, pero a la vez bastante ridículo. Hoy en día, y desde hace ya varios años, los juegos como servicio nos tienen acostumbrados a tenerlos instalados y a darnos motivos para volver a jugarlos todo el tiempo. Los títulos más populares adoptaron este sistema de monetización y las grandes editoras apuntan a tener un juego actualizable que siga rindiendo dividendos a través de los años. Pero eso no significa que todos los lanzamientos tengan que ser eternos.

Cyberpunk 2077 - CD Projekt RED | Actualización Cyberpunk 2077 2.0

Lo llamativo de este reclamo es que trata a Cyberpunk 2077, un título para un solo jugador enfocado en contarnos una historia a través de su narrativa y ambientación, como si fuera un juego como servicio. Una cosa son las actualizaciones necesarias para pulir detalles, eliminar bugs y mejorar la experiencia del usuario; otra muy diferente es generar contenido nuevo. Así como aceptamos que un FIFA o un Call of Duty deja de recibir contenido al cumplir apenas un año del lanzamiento anterior, o no le pedimos nuevas historias a un RPG como Skyrim o Final Fantasy XV, tampoco deberíamos hacerlo en este caso.

Los RPG que se actualizan constantemente son los que se juegan online como The Elder Scrolls Online, World of Warcraft y Final Fantasy XIV. Y aún en esos casos, las expansiones se pagan por separado, además de la suscripción mensual. Por eso son rentables tanto para los desarrolladores como para las editoras. ¿Qué sentido tiene mantener trabajando a cientos de desarrolladores para crear nuevas experiencias dentro de un título que vendieron hace cuatro años?

Cyberpunk 2077 - CD Projekt RED | Actualización Cyberpunk 2077 2.0

Más allá de la lógica comercial, casi todos los videojuegos son experiencias con un final y alcanzarlo es el objetivo de la mayoría de los jugadores. Los juegos comienzan y terminan, si son geniales podemos volver a jugarlos para revivir la misma experiencia, pero si son fantásticos tal vez nos permitan descubrir nuevos secretos en una próxima partida. Cyberpunk 2077 se encuentra en ese último grupo, pero debido a su turbulento desarrollo y desastroso lanzamiento sufre reclamos ridículos por parte de una comunidad que aún no se recupera de la traición de 2020.

Cyberpunk 2077 está terminado y está perfecto. Es una experiencia deliciosa repleta de detalles que hacen que perderse en Night City se transforme en la mejor semana de tu vida. Hoy en día, no solo está a la altura de la visión original, sino que la supera en todos los frentes y si sus creadores dicen que ya es suficiente, entonces debemos respetar que así sea. Lo mejor de esta noticia es que todo el equipo está enfocado en The Witcher 4, otro juego que no será actualizado por los siglos de los siglos pero seguramente nos sumergirá en una narrativa tan inmersiva como espectacular.