Summer Game Fest 2024 - Todos los anuncios de la Xbox Games Showcase

Ya desde la previa de la Summer Game Fest 2024, todas las miradas estaban puestas en la conferencia de Xbox, no sólo por las expectativas de los anuncios que podrían venir sino también por la actualidad y últimas decisiones de Microsoft que plantearon interrogantes sobre el futuro de Xbox y su camino a seguir.

Las grandes expectativas no fueron en vano porque hubo muchos anuncios destacados y, sin lugar a dudas, el Xbox Games Showcase fue el evento más fuerte del Summer Game Fest 2024, con títulos impactantes como DOOM: The Dark Ages, Gear of War E-Day, Call of Duty: Black Ops 6, Life is Strange: Double Exposure y Metal Gear Solid Delta: Snake Eater,, así como otros nuevos y originales: Mixtape, Clair Obscur: Expedition 33 y Wuchang: Fallen Feathers.

Call of Duty: Black Ops 6 | Summer Game Fest 2024

Call of Duty: Black Ops 6

Uno de los juegos más esperados del año tuvo la confirmación de su fecha de lanzamiento. Call of Duty: Black Ops 6 saldrá el 25 de octubre para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One y Xbox Game Pass. El juego tendrá un fuerte énfasis en su campaña que estará basada en los 90´ con el fin de la Guerra Fría. Además, el título dispondrá de los clásicos modos multijugador y el mítico modo zombies.

Indiana Jones and the Great Circle | Summer Game Fest 2024

Indiana Jones and the Great Circle

MachineGames presentó un nuevo tráiler de uno de los juegos más esperados del año, Indiana Jones and the Great Circle. En este extenso vistazo pudimos ver a Indiana, cuyo rostro está modelado en base a Harrison Ford, en los Himalaya, una de las locaciones confirmadas del juego. Además, pudimos ver más de la jugabilidad, que incorpora el icónico látigo del personaje tanto en exploración como en combate.

Indiana Jones and the Great Circle aún no confirmó una fecha de lanzamiento, pero llegará en algún momento del 2024 para Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

Gears of War E-DAY | Summer Game Fest 2024

Gears of War E-DAY

La sorpresa más grande de este Xbox Game Showcase probablemente haya sido el regreso de Gears of War. La popular serie de shooters en tercera persona de Microsoft vuelve en esta ocasión con una precuela llamada Gears of War E-DAY, la cual nos mostrará la historia de Marcus Fenix catorce años antes del primer juego de la franquicia y su enfrentamiento con los Locust.

Gears of War E-Day estará disponible para Xbox Series X, Xbox Series S y PC, pero aún no reveló una fecha de lanzamiento.

Doom: The Dark Ages

DOOM: The Dark Ages

Después de varios rumores y filtraciones, Doom: The Dark Ages finalmente se reveló de manera oficial. El juego presentó un trailer impresionante, donde nos ponemos en la piel, obviamente, de un Doom Slayer que eleva la apuesta de los títulos anteriores. Además de demonios y monstruos infernales, también podremos montar un mecha gigante e incluso un dragón que nos brindará la posibilidad de volar y eliminar enemigos de nuevas formas y maneras. El juego va a estar disponible recién en 2025, en PlayStation 5, Xbox Series y PC, con Game Pass en el día de su lanzamiento.

Avowed

El nuevo juego de Obsidian Entertainment todavía no tiene fecha de lanzamiento pero es otro de los grandes lanzamientos que se esperan para este año. Durante la Xbox Games Showcase, pudimos ver un nuevo tráiler que mostró cómo será su gameplay y ambientación. Además, tuvimos un vistazo de Giatta, uno de los cuatro compañeros que podremos utilizar en la entrega. Exploración, combate y personajes memorables son algunas de las promesas que plantea Avowed. El juego saldrá para PC. Xbox Series y estará desde el día de su lanzamiento disponible para Xbox Games Pass.

Diablo IV - Vessel of Hatred | Summer Game Fest 2024

Diablo IV - Vessel of Hatred

La esperada primera expansión de Diablo IV, el popular RPG de Blizzard, finalmente anunció su fecha de lanzamiento y primeros detalles con un nuevo tráiler. Vessel of Hatred sumará al juego una nueva región llamada Nahantu, que presentará mazmorras y más ambientados en una jungla. La expansión además añadirá una nueva clase, Spriritborn, que utilizará habilidades espirituales canalizando los poderes de la selva.

Vessel of Hatred se lanzará este 8 de octubre.

Microsoft Flight Simulator 2024 | Summer Game Fest 2024

Microsoft Flight Simulator 2024

Microsoft Flight Simulator 2024 tendrá su lanzamiento el 19 de noviembre para PC, Xbox Series y Xbox Game Pass. El título desarrollado por Asobo Studio traerá muchas novedades como vuelos comerciales, ambulancias aéreas, vuelos publicitarios, servicios de charter, búsqueda y rescate, helicópteros de carga y transporte, aviones bomberos y hasta aviación de agricultura. Como nos tiene acostumbrada la franquicia, el juego destaca por su potencia gráfica y realismo.

World of Warcraft - The War Within | Summer Game Fest 2024

World of Warcraft - The War Within

World of Warcraft, el clásico MMO de Blizzard, recibe su décima expansión el 26 de agosto y en la Xbox Games Showcase tuvimos la posibilidad de tener un nuevo vistazo de ella a través de una cinemática. Desde el estudio prometen que será la expansión más ambiciosa de toda la franquicia. Cabe señalar que The War Within forma parte de la primera etapa de la nueva saga denominada The Worldsoul Saga que estará conformada por tres expansiones y marcará el futuro del título.

Dragon Age: The Veilguard

La mítica saga Dragon Age está de regreso con esta nueva entrega que todavía no tiene fecha confirmada pero que llegará durante la primavera de este año. Hasta hace unos días, esta entrega se llamaba Dragon Age: Dreadwolf pero desde BioWare y EA decidieron cambiarle el nombre para focalizarse en los héroes de la historia más que en el villano.

El tráiler nos presentó a los siete personajes que protagonizarán el juego. El martes 11 de junio, BioWare publicará un nuevo video enfocado en el gameplay por lo que tendremos la posibilidad de tener un vistazo más a fondo de su propuesta. Dragon Age: The Veilguard saldrá en PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5 y PlayStation 4.

Assassin’s Creed Shadows | Summer Game Fest 2024

Assassin’s Creed Shadows

Palpitando el Ubisoft Forward de mañana, el estudio mostró un breve vistazo de Assassin’s Creed Shadows, la próxima entrega de su icónica serie. En esta ocasión, pudimos ver una muestra de la jugabilidad del título, que contará con dos protagonistas diferentes, cada uno con su estilo de juego individual. Uno de ellos estará especializado en combate directo, mientras que otro en el sigilo.

Assassin’s Creed Shadows estará disponible el 15 de noviembre para Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 y PC.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | Summer Game Fest 2024

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

El 5 de septiembre será el lanzamiento de esta nueva entrega que sufrió varios retrasos en los últimos años pero que. por fín, parece estar en las etapas finales de su desarrollo. El título desarrollado por el estudio ucraniano GSC Game World mostró un nuevo tráiler donde se vieron varios minutos de su gameplay que luce más que interesante y promete un combate desafiante, una ambientación alucinante y mucha profundidad narrativa.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl saldrá para PC, Xbox y estará disponible en Xbox Game Pass desde el día de lanzamiento.

Age of Mythology Retold | Summer Game Fest 2024

Age of Mythology Retold

La clásica saga de estrategia en tiempo real está de regreso con esta propuesta que llegará a PC y Xbox Series el 4 de octubre. World’s Edge, el estudio a cargo del proyecto, promete que la entrega combinará lo mejor del juego clásico con el diseño, gráficos y gameplay de la nueva generación. Age of Mythology Retold será el primer juego de la franquicia en llegar a consolas con su versión para Xbox Series.

Fable

Después de haber presentado su primer tráiler durante el Xbox Games Showcase del año pasado, el esperado reboot de Fable volvió a mostrarse en este evento. En un nuevo tráiler, narrado por el actor y comediante británico Matt King, el título desarrollado en conjunto por Playground Games y Eidos Montreal monstruos el renovado mundo de Albion donde tendrá lugar esta entrega. Esta entrega de Fable será el primer juego principal de la serie en 14 años, luego del lanzamiento de Fable 3 en el 2010.

Fable estará disponible para Xbox Series X, Xbox Series S y PC, y llegará al servicio de Game Pass el día de su lanzamiento. El juego aún no tiene fecha de lanzamiento confirmada pero se espera que llegue en el 2025.

Mixtape | Summer Game Fest 2024

Mixtape

En el mundo vibrante de Mixtape, los jugadores se sumergen en una experiencia nostálgica donde la música es el centro de atención. Este título único fusiona exploración y narrativa con una banda sonora dinámica que evoluciona según las decisiones del jugador. Con un estilo visual muy original y una trama emocionante, Mixtape te invita a explorar un universo lleno de personajes memorables y mecánicas simples que evocan a otros clásicos como Life is Strange.

Con música de DEVO, Roxy Music, Lush, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Siouxsie and the Banshees, Joy Division y muchos más, Mixtape combina juego, narrativa y música. Únete a la pandilla en su última noche juntos mientras disfrutan de un mixtape de recuerdos, ambientado con la banda sonora de una generación.

Perfect Dark

Una de las sorpresas del Xbox Games Showcase fue la presentación de un nuevo tráiler de Perfect Dark, el reboot de la serie de Rare. Esta entrega, desarrollada en conjunto por The Initiative y Crystal Dynamics, mostró por primera vez su jugabilidad, que presenta influencias de otros títulos de Crystal Dynamics en el género de immersive sims. El video presentó varias de las herramientas que la protagonista, Joanna, utilizará en su aventura tanto para el combate como la exploración y el sigilo.

Perfect Dark no confirmó fecha de lanzamiento ni plataformas, pero se espera que sea lanzado para Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

Clair Obscur: Expedition 33 | Summer Game Fest 2024

Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 es un juego de rol por turnos desarrollado por Sandfall Interactive y publicado por Kepler Interactive. Ambientado en La Belle Epoque de Francia, los jugadores lideran un grupo de exploradores en un nuevo mundo donde buscarán ponerle fin a un ciclo de muerte, enfrentando decisiones morales y desafíos tácticos. El juego, que se mostró en el Xbox Games Showcase 2024, destaca por su narrativa profunda y su distintivo estilo artístico, prometiendo una experiencia estratégica e inmersiva tanto en consolas como en PC.

South of Midnight

Los desarrolladores de We Happy Few, Compulsion Games, presentaron su próximo juego en este Xbox Games Showcase, llamado South of Midnight. Este título tendrá un estilo de animación muy particular, que recuerda a películas como Spider-Man: Into the Spider-Verse. En el video podemos ver a la protagonista, Hazel, haciendo uso de sus poderes mágicos para enfrentarse a uno de los jefes del juego.

South of Midnight estará disponible para Xbox Series X, Xbox Series S y PC. El juego llegará a Game Pass el día de su lanzamiento, que será en algún momento del 2025.

Starfield: Shattered Space

Starfield, uno de los juegos más anticipados del año pasado, fue un título que recibió críticas muy divididas. Sin embargo, a lo largo del tiempo el juego de Bethesda sumó actualizaciones que brindaron varias mejoras, mientras se prepara para la salida de su primer DLC: Shattered Space. En este Xbox Games Showcase el estudio mostró el primer tráiler de la expansión, brindando un vistazo a Dazra, el planeta hogar de la Casa Va’Ruun. Además, el juego recibirá hoy mismo una actualización con nuevos escenarios, nuevo equipamiento y más.

Shattered Space aún no tiene una fecha de lanzamiento confirmada, pero se espera que salga este 2024.

State of Decay 3 | Summer Game Fest 2024

State of Decay 3

State of Decay 3, desarrollado por Undead Labs y publicado por Xbox Game Studios, es la nueva entrega de la serie de supervivencia zombi. Anunciado en 2020, ha captado la atención con un tráiler que presenta un entorno nevado y hostil, sugiriendo nuevos retos como la supervivencia en climas fríos y la amenaza de animales infectados. Utilizando el motor Unreal Engine 5 y en colaboración con The Coalition, se espera que el juego traiga mejoras significativas en la jugabilidad, los gráficos y los elementos multijugador en comparación con su predecesor.

State of Decay 3 promete una experiencia más refinada y profunda en la gestión de comunidades y la lucha contra los no muertos, y estará disponible en Xbox Series X|S, PC y a través de Xbox Game Pass desde su lanzamiento.

Wuchang: Fallen Feathers | Summer Game Fest 2024

Wuchang: Fallen Feathers

Durante la Xbox Games Showcase quedó claro que los soulslike fueron uno de los géneros dominante de toda la Summer Game Fest, especialmente aquellos provenientes de desarrolladores chinos. Wuchang: Fallen Feathers, del estudio Leenzee Games, estará ambientado en una versión fantástica de la época final de la dinastía Ming. El juego estará disponible para Xbox Series X, Xbox Series S y PC, y llegará a Game Pass desde su lanzamiento.

The Elder Scrolls Online - Gold Road

The Elder Scrolls Online cumple 10 años desde su lanzamiento y lo celebra con la expansión Gold Road que trae un montón de novedades al clásico MMO. Gold Road no sólo presentará una nueva historia que expandirá su universo sino que también añadirá nuevas funciones como el sistema de escrituras que le permitirá a los jugadores una mayor personalización de sus habilidades tanto en su apariencia como en su poder.

The Elder Scrolls Online - Gold Road ya está disponible para los jugadores de PC y llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series y Xbox One el próximo 18 de junio.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | Summer Game Fest 2024

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater es la esperada reinvención del clásico juego de 2004, Metal Gear Solid 3: Snake Eater, desarrollado por Konami con la colaboración de Virtuos. Titulado oficialmente Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, esta versión se está desarrollando con el motor Unreal Engine 5, prometiendo gráficos avanzados y una experiencia de juego inmersiva. Los jugadores podrán redescubrir la historia de origen del icónico Big Boss, enfrentándose a enemigos en un entorno selvático desafiante. Esta nueva edición conservará los elementos esenciales del juego original, incluyendo las voces y la rica narrativa, mientras mejora significativamente la jugabilidad y el realismo visual. El juego estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Fallout 76: Skyline Valley

Después del éxito de la serie de Prime Video, Fallout 76 renació de las cenizas. Ahora, el popular juego de Bethesda anunció una nueva expansión llamada Skyline Valley, que traerá una nueva área al mapa. Allí, podremos explorar la enigmática Vault 63, donde conocernos los secretos de los Lost, un grupo de Ghouls con poderes eléctricos. La expansión también sumará nuevos eventos, jefes y más. Skyline Valley llegará a Fallout 76 el 12 de junio

Life is Strange: Double Exposure | Summer Game Fest 2024

Life is Strange: Double Exposure

Life Is Strange: Double Exposure marca el retorno tanto de la serie de aventuras narrativas como de su protagonista original, Max Caulfield, quien ahora es una artista en la Universidad de Caledon. La trama se desencadena cuando la amiga de Max, Safi, es asesinada, llevándonos a un misterio de asesinato con un giro sobrenatural. El poder de Max para rebobinar el tiempo se ha evolucionado, permitiéndole alterar las líneas temporales por completo, lo que nos lleva a explorar dos realidades alternativas: una en la que Safi está viva y otra donde ha fallecido. A través de estas realidades, Max busca descubrir la identidad del asesino de Safi.

Life Is Strange: Double Exposure llega a PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC el 29 de octubre, y quienes reserven la Ultimate Edition podrán jugar a los dos primeros capítulos a partir del 15 de octubre.

Sea of Thieves

El popular juego de piratas de Rare, que recientemente llegó a PlayStation 5, está palpitando su Temporada 13 de contenido. En este Xbox Games Showcase el estudio presentó un nuevo tráiler sobre uno de los eventos que se celebrarán en la próxima temporada, que traerá de regreso a Captain Flameheart, y permitirá a los jugadores ponerse en el papel del villano.

La Temporada 13 de Sea of Thieves comenzará el 25 de julio con una actualización gratuita para todas las plataformas.

Atomfall | Summer Game Fest 2024

Atomfall

Atomfall te sumerge en un mundo post-apocalíptico donde la humanidad lucha por sobrevivir en un paisaje devastado por la radiación y el caos. En este emocionante juego de supervivencia y exploración, los jugadores asumen el papel de valientes supervivientes que deben enfrentarse a peligros mutantes, facciones hostiles y la constante amenaza de la radiación. Con una jugabilidad dinámica y una atmósfera inmersiva, Atomfall desafía a los jugadores a explorar ruinas desoladas, buscar recursos escasos y tomar decisiones difíciles mientras luchan por mantenerse con vida en este mundo desolado.

Atomfall se lanzará en 2025 y llegará a Game Pass el primer día. También estará disponible en Xbox Series X/S, Xbox One y PC.

Flintlock: The Siege of Dawn

Flintlock: The Siege of Dawn te sumerge en un mundo vibrante y peligroso, donde la magia y la tecnología se entrelazan en una lucha épica por la supervivencia. Con un estilo artístico único que combina elementos de steampunk y fantasía, este juego te desafía a liderar un grupo de valientes guerreros a través de un asedio implacable. Desde enfrentamientos tácticos hasta decisiones morales impactantes, Flintlock te lleva a un viaje emocionante donde cada elección puede determinar el destino de todo un reino.

Flintlock: The Siege of Dawn llegará el 18 de julio, y estará disponible en Xbox Series X|S, Xbox One, PC, y listo para jugar el primer día con Game Pass.

Winter Burrow

Uno de los títulos completamente nuevos que se mostraron en el Xbox Games Showcase fue Winter Burrow, de Pine Creek Games. Este juego, donde encarnamos a un pequeño ratón que debe construir su madriguera para sobrevivir el invierno. El título mezclará mecánicas del género de supervivencia con un estilo artístico cálido y tierno.

Winter Burrow llegará a Xbox Series X, Xbox Series S y PC en el 2025.

FragPunk | Summer Game Fest 2024

FragPunk

El otro género que parece estar dominando todos los eventos del año es el de hero shooters, ya que incluso el Xbox Games Showcase presentó uno de estos juegos, llamado FragPunk. Además de su llamativo estilo visual, el elemento que hace que este juego se destaque del resto es el uso de cartas. Cada jugador de este título de cinco contra cinco podrá activar diferentes habilidades en base a las cartas que posean. En su lanzamiento, el juego tendrá 10 personajes, cuatro mapas y más de 70 cartas de habilidades diferentes. FragPunk estará disponible el año próximo en Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

The Game Awards - Mecha Break

Mecha BREAK

Mecha BREAK sitúa al jugador en un futuro donde la humanidad lucha por su supervivencia ante una amenaza inminente. En este juego lleno de acción y estrategia, tomas el papel de un piloto de mecha cuya misión es defender los últimos bastiones de la civilización. Con gráficos impresionantes y una jugabilidad trepidante, Mecha BREAK te sumerge en batallas intensas contra enemigos biomecánicos. Equipado con un arsenal de armas personalizables y la capacidad de mejorar tu mecha, cada enfrentamiento representa un desafío de habilidad y determinación en la lucha por la supervivencia de la humanidad.

La beta cerrada para Xbox de Mecha Break llegará a Xbox Series X en agosto de 2024, y estará disponible para todos los jugadores en 2025.

