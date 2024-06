Summer Game Fest 2024 - Latin American Games Showcase presentó las últimas novedades sobre videojuegos latinos

The Path Into The Abyss es un shooter de supervivencia en primera persona y mundo abierto ambientado en Buenos Aires con un trasfondo de horror cósmico, mecánicas de combate, IA dinámica y saqueo. The Path Into The Abyss llegará pronto a PC (Steam).

La Summer Game Fest es tal vez el evento mundial más grande en el mundo de los videojuegos, y por lo tanto Latinoamérica no podía faltar. Por tercer año consecutivo se llevó a cabo el evento Latin American Games Showcase, una conferencia digital presentada por Devolver Digital y Raw Fury donde pudimos ver las últimas novedades de más de 70 juegos desarrollados en América Latina.

En esta ocasión, muchos juegos argentinos dijeron presente, pero quizás el más conocido es The Path Into The Abyss. Este juego, que se volvió viral a principios de este año, fue calificado como “el Fallout argentino”, y cautiva con su estética postapocalíptica, pero más que nada con sus actuaciones de voz. A diferencia de muchos otros videojuegos con doblaje en español, el título de MXR Productions elige abandonar una dialecto neutro en favor de un acento marcadamente argentino. Lamentablemente, el juego aún no ha anunciado una fecha de lanzamiento.

Dreamcore es un juego de horror psicológico en body-cam basado en la estética de los “espacios liminales”. Sumérgete en el misterioso universo de Dreamcore explorando mundos no lineales y resolviendo acertijos.

Otro de los juegos interesantes que se mostraron en el Latin American Games Showcase fue Dreamcore, otro juego argentino. Este título de terror en primera persona presenta una estética que podría describirse como bizarra, haciendo uso de amplios espacios vacíos que difuminan la línea entre lo real y lo irreal para construir una atmósfera que constantemente genera inquietud. Como broche de oro, el juego posee un filtro que hace que todo lo que vemos parezca como material grabado en video, sumando todavía más a esa excelente atmósfera.

SOPA - Tale of the Stolen Potato, desarrollado por StudioBando, es quizás uno de los proyectos más ambiciosos de los que se mostraron en el evento. Este juego es uno de los pocos que reúne desarrolladores de varios países, entre los que se encuentran Colombia, México y Argentina. El título será una aventura que promete ser muy emotiva, transportándonos a una tierra fantástica donde exploraremos qué valor tiene nuestro legado. Los desarrolladores mencionaron que el juego está inspirado en varias obras reconocidas como El Principito, la película Coco y las historias de Miyazaki.

Tenebris Somnia es un Survival Horror 2D con cinemáticas filmadas con actores y escenografía real. Descubre una perturbadora historia resolviendo acertijos y enfrentándote a horribles criaturas.

Volviendo al reino del terror, Tenebris Somnia fue otro de los juegos que se presentaron en el Latin American Games Showcase. Este título tiene la particularidad de mezclar jugabilidad en 2D, con sprites que hacen uso de pixel art, y escenas live-action filmadas con actores reales dirigidas por el argentino Andrés Borghi. El juego nos permitirá resolver diferentes acertijos a la vez que escapamos de terroríficas criaturas, mostrando su inspiración en títulos como Resident Evil y Silent Hill.

Para cambiar a algo un poco más colorido, SoulQuest de SoulBlade Studio también se mostró en el evento. Este juego será un frenético hack & slash en 2D inspirado en mitología celta. Nuestra protagonista buscará obtener el poder de la diosa de la muerte para revivir a su amado, en una aventura que la llevará a enfrentarse a una gran variedad de enemigos, que van desde esqueletos básicos hasta dioses celtas.

Deep Beyond es un thriller interactivo en primera persona sobre una exploradora marina y el misterio detrás de la desaparición de su padre.

Para los amantes de los juegos en primera persona, Avix Games presentó lo nuevo de Deep Beyond, un thriller donde protagonizamos a una exploradora marina. El juego posee una estética muy estilizada, con un interesante uso de colores tanto en escenas en tierra como en las profundidades del océano.

Estos fueron solamente algunos de los juegos que se presentaron en el Latin American Games Showcase, y para aquellos que hayan quedado cautivados por alguno de estos títulos, varios de ellos poseen demos en Steam. Entre los títulos que pueden probarse se encuentran los previamente mencionados Dreamcore, SoulQuest y Tenebris Somnia, además de varios otros juegos como Runa & the Chaikuru Legacy, Desvelado, Goblin Cleanup y Arco. En Steam además podrán encontrarse entrevistas con los desarrolladores y ofertas de juegos presentados en ediciones anteriores.

La lista completa de los títulos anunciados:

ABYSS X ZERO (Brasil)

Among The Stars (Brasil)

Arco (México)

Astor: Blade of the Monolith (Colombia)

Astral Rot (Chile)

ATOMIC PICNIC (Brasil)

Beacon of Neyda (Argentina y Uruguay)

Bit & Quantum: Save the Earth! (Argentina)

Bittersweet Birthday (Panamá)

Bloodrush: Undying Wish (Brasil)

Boyscout - Patrick’s town (República Dominicana)

Century of Anticipation (Brasil)

Codex Eternal Eclipse (México)

Curilemu (Chile)

Dark Crown (Brasil)

Deathbound (Brasil)

Deep Beyond (Argentina)

Despelote (Ecuador)

Desvelado (Argentina)

Diesel Legacy (Brasil)

Digital Exorcist Case File 1 (México, Argentina, Uruguay y Perú)

Dreamcore (Argentina)

Dreamsweeper (México)

Dungeon Drafters (Brasil)

Eagle Knight Paradox (México)

Extinction Rifts (Brasil)

Glory Hunters (México)

Goblin Cleanup (Argentina y Uruguay)

Gurei (Brazil)

Heaven Crawler (México)

Hidden in my Paradise (México)

Hollow Flowers (Argentina y Colombia)

I Was Lost (Brasil)

Into the Grid (Argentina)

Ironhive (Brasil)

Keylocker (Brasil)

Kid Pilot (México)

Mariachi Legends (México)

Mark of the Deep (Brasil)

México, 1921: A Deep Slumber (México)

Mullet MadJack (Brasil)

Naughty Geese (Brasil)

One Card One Shot - Mafia (Brasil)

Payloaders Strike! (Argentina)

Pipistrello and the Cursed Yoyo (Brasil)

Prisma (Colombia)

Project Timi: Sasha’s curse (México)

Read Only Memories: NEURODIVER (México)

RKGK / Rakugaki (México)

RoadOut (Brasil)

Runa & the Chaikuru Legacy (Argentina)

Saborus (Brasil)

Saviorless (Cuba)

Sky Oceans: Wings for Hire (Chile)

Slime Heroes (República Dominicana)

SOPA - Tale of the Stolen Potato (Colombia, México, Argentina)

SoulQuest (Argentina)

Stay with Me! Alien Abduction Story (Chile)

Super Crane Bug 2 (México)

Super Farming Boy (Argentina)

Tenebris Somnia (Argentina)

The Amazing Crackpots Club (Chile)

The Cabbage Effect (Brasil)

The Coldest Winter (Estados Unidos)

The Midnight Crimes (Chile)

The Path Into The Abyss (Argentina)

The War in Chiapas (México)

Travel On, Pigeon! (Colombia)

Under Canopies (México)

Vinebound: Bloom & Boom (Brasil)

Vultures - Scavengers of Death (Colombia)

Wind Runners (Brasil)

Zet Zillions (Brasil)