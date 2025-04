The Last of Us: la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey tendrá una tercera temporada

La segunda temporada de la serie de televisión dramática posapocalíptica estadounidense The Last of Us, está basada en la franquicia de videojuegos desarrollada por Naughty Dog, la serie se desarrolla veinte años después de una pandemia causado por una masiva infección por hongo, que hace que sus anfitriones se transformen en criaturas parecidas a zombis y colapsen la sociedad.

Falta muy poco para que The Last of Us regrese a la pantalla de HBO y Max con nuevos episodios, pero la cadena y el servicio de streaming ya confirmaron la renovación de la serie para una tercera temporada. Desde su estreno a comienzos de 2023, la ficción protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey logró ganarse un lugar entre las mejores adaptaciones de videojuegos, respaldada por récords de audiencia, premios y elogios por parte de referentes de la industria.

Basada en el galardonado título de Naughty Dog, The Last of Us se sitúa veinte años después de la caída de la civilización a causa de una pandemia global. Joel (Pascal) es contratado para sacar a Ellie (Ramsey), una adolescente de 14 años, de una zona de cuarentena. Lo que comienza como una misión sencilla pronto se transforma en un viaje brutal y emocional, en el que ambos deben cruzar Estados Unidos y aprender a confiar el uno en el otro para sobrevivir.

La nueva entrega de The Last of Us se basará en el segundo videojuego de la saga y dará un salto temporal de cinco años desde la última vez que vimos a Joel y Ellie atravesar un mundo devastado. Aunque el inicio de esta nueva etapa será más tranquilo, el pasado de ambos protagonistas volverá a cruzarse en su camino y pondrá a prueba todo lo que han construido.

Primeras imágenes de la segunda temporada de The Last Of Us (Créditos: Max)

Además de Pascal y Ramsey, el elenco se amplía con la incorporación de Kaitlyn Dever como Abby, un personaje clave y polémico dentro del universo del juego, Isabela Merced como Dina, el interés amoroso de Ellie, Young Mazino como Jesse, y otros nombres como Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord, Danny Ramirez y Jeffrey Wright.

A comienzos de este año, los creadores de la serie, Neil Druckmann y Craig Mazin, adelantaron que podrían necesitar hasta cuatro temporadas en total para contar toda la historia que abarca The Last of Us. Dado que la segunda temporada constará de siete episodios, ambos aclararon desde el principio que condensar los eventos del segundo juego en una única tanda de capítulos sería prácticamente imposible.

Si bien todavía no hay una fecha confirmada para la tercera entrega, The Last of Us volverá a la pantalla de HBO y Max el próximo domingo 13 de abril, con un final previsto para el 25 de mayo.