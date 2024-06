XDefiant, el juego de Ubisoft, podría recibir contenido de Assassin’s Creed, Rabbids y más

XDefiant, de Ubisoft.

Una de las tendencias más vistas en el gaming últimamente es que cada compañía busca tener su gran juego en el género de shooters gratuito. EA lo tiene con Apex Legends, Activision lo tiene con Call of Duty: Warzone, y varios otros como Sony y hasta Marvel están desarrollando sus propios juegos para sumarse a la tendencia. Hace poco, Ubisoft lanzó XDefiant, el juego gratuito con el que intentan formar parte de aquella tendencia y el cual busca plantarse como un competidor directo de Call of Duty. Este juego combina varios elementos del universo de Tom Clancy junto con algunas franquicias como Watch Dogs, pero según parece, ahora podría ir todavía más allá incluyendo franquicias como Assassin’s Creed.

Según encontraron algunos usuarios en los archivos del juego, XDefiant contiene información sobre el contenido que podría llegar al juego en el futuro. Allí hay datos que sugieren que el título recibirá personajes de Assassin’s Creed, Ghost Recon Breakpoint, Rainbow Six Siege y Far Cry: New Dawn, haciendo que este juego sea más que un simple crossover entre franquicias de enfocadas en juegos de disparos. Sin embargo, estos no son los únicos títulos de Ubisoft que tendrían contenido en XDefiant, ya que se encontró también evidencia en los archivos del juego que indica que llegarían dos nuevas facciones basadas en juegos inesperados: The Crew y Rabbids. Si bien no se pudo determinar una fecha concreta para su llegada, se espera que sea dentro de los próximos meses.

El desarrollo de XDefiant ha sido bastante complejo. El juego se había anunciado originalmente en el 2021, con una prueba cerrada ese mismo año, pero desde entonces no se tenía mucha más información concreta. En octubre del año pasado, luego de una segunda prueba cerrada, Ubisoft había comunicado que el juego sería retrasado de forma indefinida. El desarrollo del XDefiant se vio afectado, también, cuando en noviembre se dieron a conocer varios despidos a lo largo de Ubisoft. De todas formas, el juego terminó recibiendo una fecha de lanzamiento para marzo de este año, que luego se volvió a retrasar para finalmente lanzarse el 21 de mayo. Según los datos encontrados en los archivos del juego, el equipo se encuentra trabajando también en modos Team Deathmatch y Capture the Flag.

XDefiant está disponible de forma gratuita para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.