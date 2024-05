Senua’s Saga: Hellblade II encabeza la lista de juegos disponibles de Xbox Game Pass de mitad de mayo

Senua’s Saga: Hellblade II, de Ninja Theory.

La segunda tanda de juegos de mayo será una de las mejores que haya experimentado Xbox Game Pass, con anuncios que ya se esperaban y otros que sorprendieron a los fanáticos. Microsoft tiene el gusto de presentar en su servicio de suscripción desde su lanzamiento el 21 de mayo a Senua’s Saga: Hellblade II, la secuela de la popular producción desarrollada por la compañía Ninja Theory que estará disponible para Xbox Series, PC y Cloud. Sin embargo, no llegará solo.

Chants of Sennaar, desarrollado por el estudio independiente Rundisc es el primer juego de esta segunda parte del mes que ya se puede jugar. Además, el deporte toma posición con EA Sports NHL 24 a partir del 16 de mayo para Xbox Cloud Gaming mediante EA Play.

También ese mismo día, a través del servicio de suscripción de Electronic Arts, Immortals of Aveum, la aventura de acción en primera persona para un jugador estará disponible en Game Pass y Game Pass Ultimate para Xbox Series, PC y Cloud.

Immortals of Aveum, de EA.

El 23 de mayo, otro lanzamiento llegará directamente a Xbox Game Pass para Xbox Series, PC y Cloud: Galacticare, título desarrollado por Brightrock Games, en el cual deberemos administrar y construir diferentes hospitales intergalácticos para mantener con vida a pacientes tan diferentes y peculiares entre sí.

En la misma fecha, vamos a conocer la historia de Hauntii desde su lanzamiento para las tres plataformas. En el juego independiente desarrollado por Moonloop Games, utilizaremos a un fantasma para develar los secretos del mundo mientras resolvemos diferentes enigmas y puzles.

Casi terminando el mes, el 30 de mayo los usuarios podrán sumarse a la marea humana de Humanity, el juego de acción y rompecabezas muy bien valorado desarrollado por el estudio Enhance para Xbox Series, Xbox One, PC y Cloud.

Sin embargo, Microsoft guarda lo mejor para el final, ya que Lords of the Fallen llegará también en ese mismo momento para todas las plataformas. Completan la lista Moving Out 2, listo para jugar desde el 28 de mayo para consolas, Cloud y PC, Firework exclusivamente para PC, y Rolling Hills para consolas, PC y Cloud, ambos disponibles a partir del 4 de junio.