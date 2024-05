REVIEW | TopSpin 2K25 - “Polvo de ladrillo”

TopSpin 2K25, de 2K.

¿Qué diferencia a un juego de un simulador? ¿Dónde encontramos lo divertido cada vez que nos sentamos a jugar videojuegos? Son preguntas que jugar TopSpin 2K25 me llevó a hacerme. Desde chico, ATP Tennis y Top Spin fueron elecciones fáciles a la hora de escapar del Winning Eleven, o para pasar tardes con amigos, ¿pero cómo se mantiene en 2024?

La propuesta de 2K Games y Hangar 13 nos trae un excelente simulador de Tenis devuelta a las manos, pero no va más allá de eso. Basado en TopSpin 4, la última entrega de la franquicia, el juego viene a ajustar y mejorar su jugabilidad hasta el último detalle, por lo que los jugadores casuales pueden sentirse un poco abrumados.

Claro, este fue mi caso, en donde salvo por Mario Tennis ACE en 2018, mi acercamiento a juegos de Tenis como este en estos años fue nulo. No ser un adepto de los juegos de deporte no significa no poder disfrutar de un simulador, en donde lo más importante debe ser cómo se siente jugar al Tenis, y en donde TopSpin 2K25 no falla por ningún lado.

TopSpin 2K25, de 2K.

Pero el resto de la propuesta no logra despegar en ningún momento, con obligaciones de conexiones online a modos como el Carrera, poca variedad de ídolos y las típicas trabas de microtransacciones que solemos encontrar en las propuestas deportivas de 2K.

Me gusta el Tenis, jugué al Tenis, y debo decir que TopSpin siempre fue una saga que me acompañó en mis primeras aventuras con videojuegos. Claro, todo se trataba de aparentar ser algo que nunca fui, seré, o que podría ser. En este caso, un Tenista profesional, que atraviesa mucho entrenamiento, injurias, y presiones para llegar a lo más alto.

Nada en TopSpin 2K25, salvo la complejidad de su gameplay y su dificultad, me hacen sentir una recompensa. La baja calidad gráfica, a mi forma de verlo en 2024, sumado a lo soso que se sienten todos sus modos “offline”, de torneos, y el Carrera, junto a todo lo que no sea un partido de Tenis hecho y derecho, se siente apurado y sin mucha intención de mejora.

TopSpin 2K25, de 2K.

Claro está que Hangar 13, el estudio que trajo devuelta a la icónica saga Mafia, no tiene experiencia desarrollando este tipo de juegos, pero con una fuerte base en TopSpin 4 y la ayuda de 2K Games, TopSpin 2K25 llega a nuestras manos. Luciéndose en donde debe, y faltando en lo que podría hacerlo una experiencia mucho más gratificante para jugadores casuales, seguidores de la saga por nostalgia, o quienes quieran entrar en el mundo de los videojuegos de este deporte.

Ahora, hablemos de lo bueno, porque su experiencia al sacar, sus modos de tiro, de apuntar, de fallar y de resolver activamente cada pelota, no tienen nada que criticar. Quienes vengan a TopSpin 2K25 por un sentimiento de Tenis real, lo van a encontrar, y aún con experiencia previa, la escala de dificultad será difícil.

¿Se acuerdan que les conté que jugué al Tenis en mi vida? Es un deporte difícil, que pide dedicación, tiempo y mucha prueba y error. Esto mismo se siente en cada partido del TopSpin de 2024, que incluso usando a Roger Federer, el juego pide todo de nosotros en cada saque, y cada pelota, para superar a nuestro rival.

TopSpin 2K25, de 2K.

Por suerte, si su jugabilidad lo resuelve bien, también lo hace con su entrenamiento. Acompañados de John McEnroe, un legendario jugador de Tenis americano, nos pasaremos nuestras primeras 5 horas de juego perfeccionando cada posicionamiento, tiro, saque y resolución.

Como un juego de ajedrez, nuestra determinación a la hora de elegir un Globo, un TopSpin, o un “cortito” será clave para no permitir resolver al rival nuestro tiro. Lamentablemente, la IA es un robot perfecto que rara vez comete errores, por lo que la mejor forma después del entrenamiento de entender a TopSpin 2K25 es en sus modos online, casuales y de bajo nivel.

Paso a paso, iremos mejorando y personalizando la carrera de nuestro personaje, que con pocas opciones de customización, preparamos para cada torneo. Cada Fitting, forma que usa el juego para las mejoras de nuestro jugador, que elijamos nos permitirán ajustar el juego para resolver más agresivamente, o esperar el error rival de manera defensiva.

TopSpin 2K25, de 2K.

¿Alguna vez pensaste que en el Tenis se podía jugar a la defensa? TopSpin 2K25 es una gran manera de aprender un deporte complejo, y de entender más de un mundo que a menos que lo vivas en la vida real, no te acercarías ni un poco. Acá la vuelta de TopSpin no falla, y cada pieza de customización está coherentemente trabajada.

Si lo tuyo es el Tenis, y la competencia online, 2K tiene preparados varios modos y un “pase de temporada” con planes de actualización de temporadas que te van a mantener ocupado. Y claro está, la perfección de una jugabilidad que solo es apto para profesionales a medida avanzan las horas.

Si lo que buscas es jugar al Tenis, TopSpin 2K25 es la mejor forma de hacerlo en 2024. Si querés algo más, o jugar de manera casual, la presencia de microtransacciones, y la poca variedad de jugadores profesionales (¡que no es el caso para los estadios!) no justifican el precio a pagar.