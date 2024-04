Lords of the Fallen recibe su última actualización, añadiendo elementos de roguelite

Lords of the Fallen, de HexWorks.

Todo lo que empieza algún día termina, pero Lords of the Fallen decidió hacerlo a lo grande. Hexworks, el estudio desarrollador detrás del juego, lanzó Master of Fate, la versión 1.5 del juego que será la última actualización que llegará a PlayStation 5, Xbox Series y PC. A partir de esta versión, los usuarios podrán disponer de modificadores que transformen al título en un roguelite.

Son varias las novedades que presenta esta actualización, como nuevos desafíos para el modo New Game+. Entonces, podremos utilizar distintas opciones para desarrollar una experiencia diferente. Por ejemplo, podremos cambiar de forma aleatoria el lugar donde los enemigos y los objetos aparecen en el mapa, y aumentar la cantidad de contrincantes que decidan enfrentarnos.

Además, se podrá limitar la cantidad de salud que obtengamos a través de objetos hasta que el jugador vuelva a atacar a sus rivales. Para proponer un reto más avanzado a los jugadores veteranos, podremos activar el modo permadeath, teniendo una única vida para utilizar durante toda la partida.

Con los modificadores mencionados anteriormente, Lords of the Fallen ahora puede proporcionar una experiencia roguelite para aquellos que se atrevan a enfrentar este desafío. Seis meses después de su lanzamiento, el juego recibió en Master of Fate la última de una larga lista de mejoras de rendimiento, corrección de errores y actualizaciones de contenido.