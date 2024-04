REVIEW | Stellar Blade: la lucha por la humanidad

Stellar Blade, de Shift Up.

El 26 de abril es el lanzamiento de Stellar Blade, el nuevo título exclusivo para PlayStation 5 que fue desarrollado por el estudio surcoreano SHIFT UP. Desde un primer momento, el juego llamó la atención por la estética de sus personajes y por la promesa de un combate frenético con mucha calidad gráfica.

El juego tiene más de 5 años de desarrollo ya que en 2019 se había anunciado bajo el nombre de Project Eve y llegaría a todas las consolas. Sin embargo, PlayStation se interesó por el proyecto y, en 2021, comunicaron que el nombre finalmente sería Stellar Blade, y que se trataría de una nueva exclusividad para la consola de Sony.

Lo primero que quiero decir del juego es que cumple con todo lo prometido y nos encontramos frente a una propuesta más que destacable. No tengo dudas de que a finales de este año, Stellar Blade, estará en la lista de mis juegos favoritos. Esto se debe principalmente a su adictivo combate, su ambientación y narrativa postapocalíptica y su banda sonora que me encantó de principio a fin.

Nier Automata es mi juego favorito de toda la vida y cualquiera que lo haya jugado y observe algún segmento de Stellar Blade seguramente vea coincidencias. La relación es obvia y tampoco se trata de ningún misterio. Incluso, en las últimas semanas, el director de Stellar Blade, Kim Hyung-tae, y Yoko Taro, director de Nier Automata, realizaron una entrevista en conjunto con un medio de Japón donde se halagan entre ellos y a sus obras.

Sí debo decir que la semejanza entre estos dos exponentes se encuentra más presente en la ambientación, en la construcción del mundo y en la banda sonora que en la jugabilidad ya que se tratan de títulos de acción muy diferentes entre sí. Sobre la música, hay algunas canciones que tranquilamente podrían estar en el soundtrack de Nier Automata y pasar desapercibidas.

Entrando en la historia de Stellar Blade, se nos presenta un mundo post apocalíptico. La tierra fue atacada por monstruos llamados Naytibas y los pocos sobrevivientes debieron migrar a Colonia, una estación espacial. Nosotros nos ponemos en la piel de EVE, miembro del Escuadrón Aéreo VII, que es enviado desde allí con la misión de derrotar al Nayitiba Ancestral para recuperar la tierra.

Al poco tiempo de llegar, conocemos a Adam que se convertirá en nuestro compañero y, además, nos llevará a Xion, una ciudad que aún resiste el ataque de los Naytibas. Allí, los sobrevivientes nos verán como un extraño ya que formamos parte de la humanidad que los abandonó, pero con el correr de las misiones iremos conociendo más sobre sus vidas y qué sucedió en el planeta en el último tiempo.

La narrativa, si bien es simple, es muy interesante y está contada de buena manera. Mientras más avanzamos en la historia, más secretos y misterios se nos presentan, lo que genera distintos giros argumentales que están bien llevados a cabo. Más allá de la historia general, hay misiones secundarias que nos dan los habitantes de Xion, y algunas de ellas son realmente memorables. Terminé tomándole cariño a muchos de los personajes que se nos presentan allí.

Como es de esperar en un juego que homenajea a Nier Automata, Stellar Blade aborda distintas temáticas relacionadas a la humanidad, como por ejemplo qué es y por qué hay que defenderla. Sin ser la exquisitez narrativa de la obra de Yoko Taro, el título hace un gran trabajo en este apartado no sólo a través de la historia principal sino también en la construcción del mundo y en la gran cantidad de documentos que podemos encontrar en todas las locaciones.

Sin lugar a dudas, el combate es el eje central de la propuesta. Stellar Blade es un juego de acción hack & slash centrado en combos pero con una gran relevancia en las esquivas y en los parrys. Tanto esquivar como bloquear en el momento justo serán cuestiones fundamentales para vencer a los enemigos más fuertes. Al mejor estilo Sekiro: Shadows Die Twice, el parry produce que el enemigo pierda su postura y podamos hacerle un ataque devastador.

El combate es muy divertido, frenético y funciona de gran forma. Sin embargo, es bastante limitado en cuanto a posibilidades ya que siempre contaremos con la misma arma por lo que los combos son similares. A medida que avancemos en el juego, desbloqueamos distintas habilidades que podremos utilizar en el combate y que están muy bien elaboradas pero no dejan de ser la única opción. Además, también tendremos el apoyo de un dron que dispone de distintas armas a distancia.

De todas maneras esto no me pareció algo negativo porque el combate se disfruta mucho. La calidad gráfica del juego es impresionante haciendo que, incluso en el frenetismo de la pelea, todo se vea cinematográfico. Realmente me sorprendió el trabajo que realizó SHIFT UP en cuanto al rendimiento y la gran jugabilidad de EVE durante los combates. Más aún, si tenemos en cuenta que es su primer juego lanzado para consolas ya que solamente habían publicado títulos para celulares.

Salvo algunos jefes, la dificultad no me pareció muy elevada aunque sí desafiante. Por momentos, intenté mejorar mi estilo de combate para hacerlo más visualmente atractivo que por una cuestión de dificultad. Por otro lado, una vez terminada la campaña desbloqueamos el modo difícil y también podemos utilizar un traje de piel que sube la dificultad del juego.

Una de las razones por la cual Stellar Blade se viralizó meses antes de su lanzamiento es debido a la estética de su protagonista como así también este traje de piel que es bastante transparente. Habiendo jugado el título, puedo decir que no hay nada que no se haya visto ya en otros videojuegos.

La estructura del título es bastante simple: Xion es nuestra ciudad y base principal y desde allí iremos a distintas locaciones. Los mapas son grandes y hay bastante para explorar aunque no dejan de ser lineales en su concepto. La acción no sólo pasará en lugares abiertos sino que el título tiene muchas locaciones de pasillo al estilo Devil May Cry.

Algo que me llamó la atención y siento que le agrega un plus al título es que hay momentos de puzzles, hay momentos plataformeros donde tendremos que escalar o saltar entre plataformas, y hasta en algunas misiones el juego se vuelve un shooter ya que dejamos de disponer de nuestra espada para solamente utilizar el dron de combate.

Todo esto convierte a Stellar Blade en una experiencia completa y muy disfrutable para los amantes de los hack & slash. Como fanático de Nier Automata, el mundo, historia y banda sonora de Stellar Blade me cautivó y me dejó con muchas ganas de que exista una secuela o, al menos, estar atento al próximo lanzamiento del estudio SHIFT UP.