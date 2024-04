Relic Entertainment, el estudio detrás de Warhammer 40K: Dawn of War, sufre despidos tras separarse de Sega

Warhammer 40K: Dawn of War | THQ

Lamentablemente, en el primer trimestre del 2024 de la industria de los videojuegos, la palabra “despidos” aparece con más frecuencia de lo que acostumbraba a hacerlo unos años atrás. La crisis, afectando tanto a estudios grandes como independientes, le está llegando a todos. En este caso, la compañía Relic Entertainment despidió a 41 empleados después de separarse de Sega.

La empresa desarrolladora canadiense anunció en un posteo en su cuenta de LinkedIn la noticia: “dejar ir a la gente no fue una decisión fácil, y se tomó únicamente con el objetivo de proporcionar a Relic la mejor oportunidad posible de sobrevivir en una industria cada vez más volátil”.

Por otra parte, aseguró estar en contacto con los empleados afectados proporcionándoles paquetes de indemnización, beneficios extendidos y opciones de apoyo para la recolocación profesional.

Company of Heroes | THQ

Tal consecuencia ocurrió luego de que Relic Entertainment se independizara de Sega hace unas semanas. La decisión viene por medio de una reestructuración de la división europea de la compañía que tiene a Sonic como emblema, costando 240 despidos entre las empresas Sega Europe, Creative Assembly y Hardlight.

No obstante, esta no es la primera vez que el estudio detrás de Warhammer 40K: Dawn of War y Company of Heroes se topa con esta clase de medidas, ya que en 2023 sufrió la destitución de 121 trabajadores, según la empresa, por “los factores externos que están desafiando a nuestra industria más que nunca”, en un comunicado publicado en sus redes sociales el 23 de mayo de ese año.