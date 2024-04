Se confirmó la fecha del evento Ubisoft Forward, a espera de novedades y anuncios importantes

Star Wars Outlaws | Desarrollador: Massive Entertainment | Distribuidor: Ubisoft Massive

El año ya arrancó y son muchas las compañías que comienzan a presentar las novedades que tienen listas para este 2024 como también para lo que se viene a futuro. En este caso, llegó la confirmación del evento Ubisoft Forward para el 10 de junio. Curiosa e intencionalmente, sucede durante la semana que se celebra Summer Game Fest, unas fechas muy particulares para toda la industria gamer ya que recuerda a la histórica convención E3.

Sin horario determinado, será Los Ángeles el lugar confirmado dónde se va a desarrollar el evento, según comentó en su cuenta oficial de X -ex Twitter- la compañía francesa. Por otro lado, Summer Game Fest comienza el 7 de junio con su transmisión desde sus canales oficiales mientras que la parte física y personal del evento se desarrollará del 8 al 10 de junio también en Los Ángeles.

Ubisoft Forward siempre presenta grandes anuncios sobre el futuro de sus franquicias y títulos más importantes. Con relación al año pasado, se había anunciado Assassin’s Creed Mirage, Prince of Persia: The Lost Crown y la fecha confirmada de lanzamiento de Avatar: Frontiers of Pandora.

Pensando en lo que se viene, las expectativas están puestas en conocer un poco más de Star Wars Outlaws y Assassin’s Creed Codename Red, ambos con fecha para antes del primer trimestre de 2025 pero sin un día de llegada confirmado. Con respecto a la mítica saga de templarios y asesinos, se espera un primer vistazo o tráiler sobre esta nueva entrega ambientada en Japón.

Junio será un mes de grandes novedades y semanas convulsionadas para todo el mundo de los videojuegos, con trailers, gameplays, presentaciones sorpresas y más por parte de los estudios de la industria gamer.