Heart Machine anuncia que Hyper Light Breaker tendrá un lanzamiento con acceso anticipado para mitad de año

Hyper Light Breaker | Desarrollador: Heart Machine | Distribuidores: Gearbox Publishing, Gearbox Software

Tras ser anunciado hace dos años y con muchos retrasos de por medio, Heart Machine confirmó que Hyper Light Breaker llegará como acceso anticipado para esta mitad de año, aunque el lanzamiento del juego completo recién estará disponible el próximo año.

La precuela de Hyper Light Drifter se presenta con varios cambios desde su estética y jugabilidad con respecto a su antecesor. Por un lado, será un roguelite con opción cooperativa en un mundo abierto 3D, cuando el primero se desarrollaba en dos dimensiones con un desplazamiento de arriba hacia abajo y solamente para un jugador.

Por otro lado, su narrativa transcurre varias décadas antes de los acontecimientos de la anterior entrega. El escenario principal será Overgrowth, una tierra sin leyes ni fronteras dónde cada lugar tendrá su hábitat particular y diferente. Para explorar, deberemos utilizar la habilidad del parkour, además de contar con un planeador y una patineta al mejor estilo Marty McFly de Volver al futuro II (Back to the Future Part II, 1989) para desplazarnos más ágilmente.

En este título, podremos utilizar a diferentes personajes y equipamientos para personalizar armas a distancia y cuerpo a cuerpo, entre otras recompensas y habilidades por descubrir. En cuanto a su estética, Hyper Light Breaker es un heredero espiritual más cercano a Solar Ash, juego desarrollado también por Heart Machine y lanzado en 2021.

Todavía quedan por confirmar detalles importantes como, por ejemplo, cuántos jugadores podrán formar un equipo en el modo cooperativo online y para qué consolas estará disponible. Sin embargo, cada vez falta menos para saber más del mundo de Hyper Light tras ocho años del lanzamiento de la primera parte.