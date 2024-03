Teen Titans: DC Studios prepara una película live action con la guionista de Supergirl

Teen Titans Go!

Tras múltiples producciones para la pantalla chica, y otra tanda de películas animadas, los Teen Titans (o Jóvenes Titanes) darán su salto a la gran pantalla con un largometraje de acción real. Según un informe reciente, los superhéroes -que empezaron siendo los compañeros adolescentes de sus homólogos más famosos e icónicos-, se incorporarán a las filas del nuevo universo de DC, ahora a cargo de James Gunn y Peter Safran.

Aunque todavía el proyecto está en etapas iniciales y no se conocen detalles sobre su posible argumento o tono, el anuncio de su puesta en marcha viene acompañado con la noticia de la incorporación de Ana Nogueira para la escritura del guion. Previamente, Nogueira trabajó en el libreto de Supergirl: La mujer del mañana (Supergirl: Woman of Tomorrow), la próxima película del estudio protagonizada por Milly Alcock, por lo que se cree que Gunn y Safran están bastante satisfechos con su trabajo. Además de escribir la obra de teatro Empathitrax y el cortometraje de We Win, como intérprete Nogueira apareció en series como Hightown, The Vampire Diaries, The Blacklist y The Michael J. Fox Show.

Los Teen Titans aparecieron por primera vez en las viñetas en julio de 1964 en el número 54 de The Brave and the Bold. Desde entonces, el equipo ha demostrado ser bastante popular a lo largo de los años, contando con héroes famosos como Robin, Chico Bestia, Cyborg, Raven, Blue Beetle, Miss Martian y Aqualad en diferentes momentos.

Creada por Akiva Goldsman, Geoff Johns y Greg Berlanti para DC Universe, 'Titans' se inspiró en el heroico grupo y estuvo al aire por cuatro temporadas

En las pantallas chicas, el grupo obtuvo varias series animadas e incluso una con actores reales denominada Titans que contó con cuatro temporadas. Sin embargo, una de las adaptaciones de mayor éxito resultó ser Teen Titans Go!, una visión cómica y a menudo meta del universo de DC que ha logrado sostenerse durante ocho temporadas por la pantalla de Cartoon Network con casi un total de 400 episodios emitidos. Esta serie también dio lugar a una película que llegó a cines en 2018 con las voces de Will Arnett, Kristen Bell, Michael Bolton y Nicolas Cage.

En el corto plazo, la nueva película de Superman a cargo de James Gunn se encuentra en fase de producción con miras a una fecha de lanzamiento de 2025, mientras que el próximo lanzamiento para las pantallas chicas será la serie animada Creature Commandos.