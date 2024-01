Despidos en Black Forest Games: llegarían al 50% de toda su plantilla laboral

Black Forest Games, el estudio de Destroy All Humans, protagoniza solamente una las últimas olas de despidos del gaming

El estudio Black Forest Games, propiedad de Embracer, está enfrentando tiempos difíciles, ya que se informa que planea despedir aproximadamente la mitad de su personal. La noticia, revelada por una fuente de Kotaku, ha dejado a la industria sorprendida.

Este estudio, adquirido por Embracer Group y funcionaba como subsidiaria de THQ Nordic en 2017, es conocido por sus remakes de Destroy All Humans! y actualmente se encuentra trabajando en un juego de las Tortugas Ninja titulado Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin.

La medida, parte de los esfuerzos de reestructuración en curso de Embracer, ha generado incertidumbre en la industria, ya que se espera que afecte a más de la mitad de los empleados de Black Forest Games. La dirección creativa y la mayoría, si no todos, los gerentes, se espera que mantengan sus puestos, pero se espera más claridad sobre esta situación en la próxima semana.

Destroy All Humans! 2, de Black Forest Games.

Fundado en 2012 y con sede en Offenburg, Alemania, Black Forest Games cuenta actualmente con más de 100 empleados, según su sitio web. La adquisición por parte de Embracer ha llevado al estudio a trabajar en diversas propiedades intelectuales, incluyendo Giana Sisters, Helldorado y Rogue Stormers.

Este anuncio se suma a una serie de reestructuraciones y cierres de estudios por parte de Embracer, que ha generado preocupación en la comunidad gamer. La compañía ha cerrado estudios como Volition, Campfire Cabal y Free Radical Design en los últimos meses, y se rumorea que otros, como Gearbox, están en venta.

Estos eventos se inscriben en el marco de una serie de decisiones empresariales tomadas por Embracer desde junio del año pasado, cuando anunciaron un programa de reestructuración que involucraba cierres de estudios, despidos y cancelación de proyectos. Durante el segundo trimestre financiero que finalizó en septiembre de 2023, más de 900 empleados fueron despedidos, afectando a estudios como Crystal Dynamics, Beamdog, Zen Studios y Fishlabs.

La situación actual de Black Forest Games y otros estudios bajo el paraguas de Embracer genera incertidumbre sobre el futuro de estos desarrolladores y sobre cómo estas decisiones impactarán en la calidad y diversidad de los juegos que vienen.