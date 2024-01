The Walking Dead: The Ones Who Live presentó su tráiler extendido

Incendiarían el mundo el uno por el otro.... Michonne y Rick regresan para #TheOnesWhoLive

¡La espera terminó! AMC lanzó el primer tráiler de The Walking Dead: The Ones Who Live, su nuevo spin-off del universo de los caminantes centrado en Rick Grimes de Andrew Lincoln y Michonne de Danai Gurira. El avance da mayores detalles sobre la trama y adelanta una batalla cargada de acción, así como también, el regreso de algunos rostros conocidos de la franquicia.

El audiovisual confirma que la serie retomará los eventos de The Walking Dead, a partir de que Rick Grimes es recogido por un helicóptero de CRM. Los episodios mostrarán tanto a él como a Michonne en su propia odisea para reunirse con el otro. Uno de estos obstáculos será una enorme horda de caminantes con la que la superviviente se encuentra mientras monta a caballo. A su vez, Rick también tendrá sus propios problemas con el CRM, que se presenta como “el ejército más poderoso del planeta”.

The Walking Dead: The Ones Who Live - captura del tráiler oficial (AMC)

El tráiler también ofrece un nuevo vistazo a otros miembros del reparto de la nueva serie de The Walking Dead, incluido Terry O’Quinn de Lost como el general de división Beale, uno de los principales antagonistas de la serie. Otros miembros son Lesley Ann-Brandt (Lucifer) y Pollyanna McIntosh, que retoma su personaje de Jadis.

Previamente, AMC confirmó que The Walking Dead: The Ones Who Live será una miniserie compuesta por seis episodios. Su lanzamiento está pactado por para el 25 de febrero de 2024 a través de la señal y de su servicio de streaming AMC+. Por el momento, el spin-off encabezado por Rick Grimes y Michonne se presenta como una miniserie sin segunda temporada prevista. Todavía se desconoce su fecha de lanzamiento en países de Hispanoamérica.