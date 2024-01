Game of Thrones: George R.R. Martin revela que trabaja en múltiples spin-offs animados junto a HBO

Matt Smith como Daemon Targaryen "House of the dragon", la serie precuela de "Game Of thrones"

Con más de setenta episodios emitidos a lo largo de ocho temporadas, Game of Thrones (Juego de Tronos en España) no solo se convirtió en una insignia para HBO, sino también en una de las marcas más populares en materia televisiva de los últimos años. Por tal razón, aunque la serie principal llegó al final de su recorrido en 2024, su creador y HBO continúan planeando la expansión de su universo a través de diferentes propiedades. Por un lado, está la serie La Casa del Dragón (House of the Dragon) que finalizó el rodaje de su segunda temporada. Pero también hay más producciones televisivas en distintas etapas de desarrollo incluyendo algunos proyectos animados.

George R.R. Martin, la gran mente detrás de la popular franquicia, brindó detalles sobre estas potenciales series a través de una reciente entrada a su blog personal. “HBO y yo tenemos nuestros propios proyectos de animación, ambientados en el mundo de Canción de Hielo y Fuego. Todavía no se dio luz verde a ninguno de ellos, pero creo que estamos cerca de dar el siguiente paso con un par”, escribió el autor el domingo pasado.

‘Nine Voyages’ nuestra serie sobre los legendarios viajes de la Serpiente de Mar se ha transformado en una producción animada

Sin embargo, el escritor y productor reconoció que es probable que estos proyectos muten e incluso, que algunos no logren ver la luz finalmente. “Cuando esta última ronda de desarrollo comenzó hace unos años, teníamos cuatro ideas para series de animación, con algunos grandes talentos. Salas de guionistas, reuniones, esbozos y guiones se sucedieron a su debido tiempo. Por desgracia, dos de los proyectos originales fueron archivados posteriormente”, reconoció. A su vez, George R.R. Martin mencionó que una serie que se estaba desarrollando con actores reales ahora se transformó en un proyecto animado.

“Hemos trasladado ‘Nine Voyages’, nuestra serie sobre los legendarios viajes de la Serpiente de Mar a la animación. Una decisión que apoyo plenamente. Las limitaciones presupuestarias la habrían hecho demasiado cara. Tenemos muchas más posibilidades de mostrarlo todo con animación. Así que ya tenemos tres proyectos animados en marcha”, concluyó.

La Casa del Dragón, lo próximo de la franquicia, tiene previsto estrenar su segunda temporada a mediados de este año por la pantalla de HBO Max.