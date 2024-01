El juego de la muerte, Patos y más, lo que llega al cine en la semana del 4 de enero

¡Patos!: captura del tráiler oficial

Comienza una semana nueva y con ella, se actualiza la cartelera de cine. En este inicio de año, encontramos estrenos para todos los gustos, desde Wish: El poder de los deseos, la nueva película de Disney, hasta la intrigante propuesta de terror titulada El juego de la muerte (Blue Whale). Te invitamos a explorar estas nuevas películas y descubrir las emociones que aguardan en la pantalla grande.

Wish: el poder de los deseos

Patos

Dogman

El juego de la muerte

El teorema de Marguerite

Wish: El poder de los deseos- Wish (Dir.Chris Buck)

Captura de Wish: el poder de los deseos | Tráiler Oficial

Wish: El poder de los deseos nos sumerge en la fascinante historia del origen de la icónica estrella de los deseos de Disney, al seguir la travesía de Asha, una joven de 17 años, y su leal cabra Valentino mientras navegan por Rosas, el reino de los deseos, donde los anhelos pueden convertirse literalmente en realidad. Esta película, que se estrena en el marco del centenario de la compañía, no solo nos ofrece una nueva narrativa, sino también un festín de homenajes a los clásicos de Disney.

Patos- Migration (Dir. Benjamin Renner)

¡Patos!: captura del tráiler oficial

Explorando más películas animadas de la semana, nos topamos con Patos, un largometraje que sigue la historia de la familia Mallard, la cual se encuentra en una especie de estancamiento. Mientras el padre, Mack, se conforma con mantener a su familia segura en su estanque en Nueva Inglaterra, la madre, Pam, anhela cambiar las cosas y mostrarle al adolescente Dax y la pequeña patita Gwen el mundo entero. Después de que una familia de patos migratorios les comparten emocionantes relatos de lugares lejanos, Pam logra persuadir a Mack para embarcarse en un viaje familiar desde Nueva York hasta la tropical Jamaica.

Dogman (Dir. Luc Besson)

Captura del tráiler oficial de Dogman

Luc Besson, reconocido director de películas como El perfecto asesino (Léon: The Professional - 1994) o El quinto elemento (The Fifth Element - 1997), vuelve a la pantalla grande con su más reciente obra titulada Dogman.

En esta ocasión, la trama se centra en Douglas (interpretado por Caleb Landry Jones), un hombre que, maltratado por su propio padre y encerrado en una jaula con perros durante su infancia, crece con el firme propósito de buscar libertad y justicia. Douglas se convierte en un vigilante del vecindario, liderando un ejército de perros entrenados que obedecen sus órdenes, llevando consigo una historia de redención y venganza en su búsqueda por restaurar la paz y la equidad en su entorno.

El juego de la muerte - Blue Whale (Dir. Anna Zaytseva)

Captura del tráiler oficial de El juego de la muerte

Inspirada en el peligroso fenómeno viral que se propagó globalmente, conocido como el desafío de la Ballena Azul, este largometraje se sumerge en la historia de un juego mortal con diversas pruebas que, lamentablemente, han conducido a la tragedia y la muerte de muchos adolescentes.

Todo comienza con la pérdida de Yulya, una joven que aparentemente se quita la vida en las vías de un tren como parte de este escalofriante desafío. Profundamente afectada, su hermana mayor, Dana, se embarca en una búsqueda desesperada de respuestas a través de la vastedad de la red para entender la trágica muerte de Yulya.

El teorema de Marguerite - Le theoreme de Marguerite (Dir. Anne Novion)

Captura del tráiler oficial de El teorema de Marguerite

La semana nos brinda un último lanzamiento con la película El teorema de Marguerite. En esta historia, nos sumergimos en el mundo de Marguerite, una estudiante excepcional de matemáticas en una prestigiosa institución. Su vida parece estar en orden mientras se prepara para presentar su tesis. Sin embargo, en el día crucial, un error imprevisto pone en riesgo su situación y desestabiliza todas las certezas de su vida planificada. Ante este giro inesperado, Marguerite toma la decisión radical de abandonarlo todo y comenzar de nuevo, enfrentándose a un nuevo capítulo lleno de incertidumbres y oportunidades.