Star Wars: se filtran detalles de la nueva serie ‘The Acolyte’

Amandla Stenberg será la protagonista de The Acolyte

El universo de Star Wars se encamina hacia un nuevo horizonte con la anticipada llegada de The Acolyte. El primer vistazo a esta serie se dio durante la Star Wars Celebration en Londres el año pasado, dejando a los fanáticos ansiosos por lo que está por venir. Ambientada al final de la era de la Alta República, aproximadamente 100 años antes de los eventos de Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma (Star Wars: Episode I - The Phantom Menace - 1999), la serie promete transportar a los espectadores a un mundo lleno de secretos sombríos y poderes emergentes del lado oscuro.

En palabras de la showrunner Leslye Headland, The Acolyte dedicará un tiempo considerable a los villanos, describiendo la serie como “Frozen se encuentra con Kill Bill”. El entusiasmo se incrementa al conocer el elenco, encabezado por Amandla Stenberg (Todo, todo), Dafne Keen (Logan), Jodie Turner Smith (Queen y Slim: los fugitivos), Manny Jacinto (The Good Place) y Carrie-Ann Moss (Matrix), entre otros aún no anunciados. Aunque la trama se mantiene en gran parte bajo llave, el experto en la industria cinematográfica, Daniel Richtman, ha arrojado luz sobre algunos detalles.

Richtman reveló que Amandla Stenberg interpretaría no uno, sino dos personajes: un par de gemelas sensibles a la fuerza de origen Sith. “Ambas son de origen Sith, pero solo una sigue ese camino, mientras que la otra cae en manos de los Jedi”, señala el informe. La trama comienza cuando las gemelas se separan, y la malvada hermana, convertida en una letal asesina Sith, busca venganza contra una Maestra Jedi interpretada por Carrie Ann Moss.

Moss encarnaría a una guerrera Jedi conocida por derrotar a sus enemigos sin su sable de luz, y la asesina Sith promete acabar con ella empleando exclusivamente sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo.

Aunque estos detalles prometedores generan especulación, debemos aguardar nuevas actualizaciones para desentrañar completamente el misterio que rodea a The Acolyte. Con su estreno previsto para 2024, los fanáticos de Star Wars aguardan con ansias el despliegue de esta nueva adición al universo galáctico.