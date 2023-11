Star Wars: Kevin Feige confirma que su propia película de la saga no está más en proceso de desarrollo

Producer and President of Marvel Studios Kevin Feige poses as he attends a fan event and special screening of the film "Black Widow" at El Capitan theatre in Los Angeles, California, U.S., June 29, 2021. REUTERS/Mario Anzuoni

Mientras el universo de Star Wars continúa con su intención de expandirse hacia todas las direcciones con cineastas como James Mangold (Logan), Dave Filoni (Ahsoka) y Shawn Levy (Deadpool 3) convocados para hacerse cargo de los próximos proyectos, hay uno que se ha perdido en una galaxia muy, muy lejana: el de Kevin Feige.

El productor de cine, conocido por ser el actual presidente de Marvel Studios, fue convocado por Walt Disney Studios en 2019 para estar al frente de una nueva película de la franquicia. En ese entonces, el director creativo de la compañía, Alan Horn declaró al respecto: “Estamos entusiasmados con los proyectos en los que Kathy (Kennedy) y el equipo de Lucasfilm están trabajando. Con el cierre de la Saga Skywalker, Kathy persigue una nueva era en la narración de Star Wars y sabiendo lo fan acérrimo que es Kevin, tenía sentido que estos dos extraordinarios productores trabajaran juntos en una película”.

La nueva orden Jedi (New Jedi Order) será la película que retomará la historia de Rey Skywalker

La película de Kevin Feige tuvo al creador de Loki, Michael Waldron, a cargo del libreto pero hasta ahí llegaron los detalles. Ahora, a casi cuatro años de ese anuncio, el productor confirmó ante el programa Entertainment Tonight que el proyecto finalmente ha sido archivado. Los rumores en torno a esta decisión comenzaron a cobrar fuerza a principios de este año, a partir de un comunicado de Variety que adelantaba que las películas de Star Wars de Kevin Feige y Patty Jenkins estaban siendo canceladas. Esta es la primera vez que Feige se pronuncia al respecto.

Entre los próximos proyectos cinematográficos de Star Wars se encuentran la película sobre los primeros jedi (provisionalmente titulada Dawn of the jedi) de James Mangold y La nueva orden Jedi (New Jedi Order) que marcará el regreso de Daisy Ridley como Rey. Sin embargo, ninguna ha entrado en instancia de rodaje y, en el corto plazo, los esfuerzos están puestos en los shows televisivos.