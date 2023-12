One Piece muestra su nuevo estilo artístico que estrenará con su próximo arco narrativo

One Piece (Toei Animation)

Una de las leyendas indiscutidas del mundo del anime es One Piece, la obra de Eichiro Oda que desde el año 1997 es uno de los máximos exponentes de la cultura japonesa. Como tal, las adaptaciones a otros medios fueron inevitables, y además de la reciente versión live-action producida por Netflix, One Piece cuenta con un anime desde el año 1999 que todavía sigue su rumbo. Si bien esta producción se encuentra en un pequeño corte de unas semanas hasta enero, se dieron a conocer las primeras imágenes de lo que será el próximo arco narrativo, que vendrá acompañado de un nuevo estilo artístico.

Este nuevo arco, que comenzará en enero, se trata del Arco Egghead, que representa el primer arco narrativo de lo que en el manga se conoce como Final Saga. Esta historia comenzó a mediados del año pasado, cuando se dio a conocer que One Piece entraba a su recta final. En el 2020, Oda ya había declarado que a One Piece solamente le quedaban cuatro o cinco años más, y que ya tenía el final definido en su mente. Mientras tanto, el anime llegará con el comienzo de este arco a su episodio número 1089, convirtiéndose en una de las historias más longevas del medio. Para esta nueva parte de la historia, Toei Animation utilizará un estilo mucho más suave y con una paleta de colores menos fuerte.

El mundo del manga y del anime se revoluciona con esta nueva noticia. Tinnie y Joaco Frere te cuentan de qué se trata esta remake de One Piece y qué piensan sobre todo esto.

Sin embargo, el comienzo de este arco narrativo no es lo único que los fans de One Piece recibirán en cuanto a adaptaciones al anime. Recientemente Netflix anunció un remake de la historia para celebrar el aniversario número 25 del anime. En esta ocasión, los nuevos episodios estarán a cargo de Wit Studio, que recientemente se encargó de la adaptación de Spy x Family, y anteriormente trabajó en las primeras temporadas de Attack on Titan. Si bien aún no hay una fecha concreta sobre este remake, que llevará el nombre THE ONE PIECE, se dejó entrever que podría adaptar más que solamente el primer arco de la historia.

Mientras tanto, el anime actual de One Piece estrenará su nuevo arco el día 7 de enero de 2024.