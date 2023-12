Atlus anuncia que la serie Persona 5 ha superado las 10 millones de copias vendidas

Persona 5 Tactica, de Atlus.

La serie Persona 5 ha alcanzado un importante hito en lo que lleva de existencia, superando las 10 millones de unidades vendidas con la incorporación de Persona 5 Tactica, que salió a la venta en noviembre de este año. En consecuencia, Atlus, la editora, festejó este logro en X (el nuevo Twitter), y sumó una ilustración del artista de la serie Shigenori Soejima, con el protagonista de Persona 5, Joker, y su compañera gatuna, Morgana.

Atlus expresó su gratitud a los jugadores por su continuo apoyo, destacando las ventas mundiales que superan las 10 millones de unidades. La serie Persona 5 incluye específicamente la quinta entrega principal y sus spin-offs, sin contar las entregas anteriores. Persona 5 tiene cuatro spin-off y ellos son: Dancing in the Starlight (un juego de ritmo), Royal (una versión ampliada del juego base), Strikers (un hack and slash al estilo Devil May Cry, por solo poner un ejemplo) y Tactica (un juego de rol táctico, valga la redundancia).

Aunque no se han publicado estadísticas específicas de Persona 5 Tactica, se cree que su lanzamiento en noviembre contribuyó significativamente para que la serie logre superar la barrera de los 10 millones.

Para mantener el impulso, Atlus lanzará un remake del tercer juego de la serie, titulado Persona 3: Reload, el 2 de febrero de 2024. Esta nueva versión incluye un nuevo reparto de voces, gráficos actualizados y otras mejoras significativas en las mecánicas de juego. Persona 3: Reload se anunció oficialmente en el Xbox Games Showcase de 2023, tras los insistentes rumores y una filtración previa al evento. En particular, el remake recreará específicamente Persona 3, omitiendo el contenido de Persona 3 FES o Persona 3 Portable.