Golden Globes 2024: analizamos las nominaciones de la entrega de premios en Malditas Series

Succession - Sarah Snook (HBO)

Llegamos a fin de año y por lo tanto empiezan a repartirse premios por todos lados. Hace nada se anunciaron las nominaciones a los premios Golden Globes 2024, y en Malditas Series nos propusimos analizar las nominaciones de las series más importantes.

Cabe recordar que los Golden Globes vienen de un escándalo tras otro y eso es un tema de conversación importante. La entrega de 2022 ni siquiera fue televisada, e incluso hubo una investigación que reveló que varias productoras dieron tratos preferenciales a los miembros de la Hollywood Foreign Press Association. Esto, por supuesto, fue a cambio de nominaciones, con “regalos” como cenas, noches en hoteles de lujo y más. Incluso luego de esa controversia también hubo problemas de representación racial, ya que al momento de la investigación la HFPA solamente contaba con miembros blancos. Con el tiempo se fue tratando de corregir estos problemas, y eso nos lleva a las nominaciones para la próxima edición.

The Last Of Us

En el listado hay muchas series que terminaron, algunas que vienen llamando en la atención en todas las plataformas e incluso algunas que no han tenido gran repercusión en Latinoamérica. Succession, de HBO, es el peso más pesado entre la lista de los nominados, con 9 nominaciones diferentes entre las que se incluye Mejor Serie de Televisión. El Oso y Only Murders in the Building le siguen con cinco nominaciones cada uno, y también pueden encontrarse algunos nombres que ya hemos hablado en episodios anteriores, como Lessons in Chemistry. The Last of Us, que adapta el popular videojuego, también sorprendió con varias nominaciones.

Mirá nuestro análisis de las series nominadas a los premios Golden Globes 2024 en este nuevo episodio de Malditas Series.