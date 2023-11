La carrera de Vin Diesel: un actor Rápido y Furioso

Vin Diesel confirmó que si bien, la historia de Toretto y compañía llegará muy pronto, el universo de Rápido y Furioso está lejos de terminar (Peter Mountain/Universal Pictures vía AP)

Vin Diesel, actor, productor, director y guionista estadounidense, tiene un lugar en el panteón de Hollywood con su presencia carismática y su participación en exitosas franquicias. Nacido el 18 de julio de 1967 en Alameda County, California, con el nombre de Mark Sinclair Vincent, Diesel tuvo un inicio modesto en la actuación, participando en producciones teatrales y estudiando en el Hunter College de Nueva York antes de dar el salto a la pantalla grande. Es conocido su amor por la fantasía y los juegos de rol.

Aunque tuvo una participación fuerte en Rescatando al soldado Ryan (Saving Private Ryan, 1998), Diesel comenzó a llamar la atención en la industria con su papel protagónico en Criaturas de la noche (Pitch Black, 2000), dirigida por David Twohy. En esta película de ciencia ficción, interpreta a Richard B. Riddick, un criminal peligroso que debe lidiar con criaturas alienígenas en un planeta desolado. La actuación de Diesel y el tono oscuro de la película contribuyeron al éxito de la cinta y establecieron al actor como una figura a tener en cuenta en el género. Esta película se convirtió en una franquicia de gran renombre.

Además de videojuegos, cortos animados y novelas, Diesel participó con este personaje en dos largometraje más: Las Crónicas de Riddick (The Chronicles of Riddick, 2004), la secuela de Criaturas de la Noche donde Diesel retoma su papel como Riddick en una épica espacial que explora el origen del personaje y su conexión una fuerza invasora; y Riddick, el amo de la oscuridad (Riddick, 2013), una películas más chica que vuelve a las fuentes.

Sin embargo, fue su participación en la saga Rápido y Furioso (The Fast and the Furious, 2001) lo que catapultó a Diesel a la fama internacional. En la primera entrega, dirigida por Rob Cohen, interpreta a Dominic Toretto, un corredor callejero y líder de un equipo de ladrones de autos. La película fue un éxito sorprendente y generó una de las franquicias más exitosas y duraderas de la historia del cine de acción. Esta saga tuvo más de diez secuelas, cortometrajes, videojuegos y muchas peleas internas en un reparto lleno de estrellas.

Otra saga de acción, que tuvo algunas secuelas fue la franquicia de xXx (2002), pero aunque Diesel es conocido principalmente por sus roles en este género, también ha participado en proyectos más familiares como la voz del personaje Groot en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel, entre las que se incluyen Guardianes de la Galaxia (Guardians of the Galaxy, 2014) o Avengers: Infinity War (2018). También en experiencias bizarras como Niñera a prueba de balas (The Pacifier, 2005).

Vin Diesel, con su presencia magnética y la empatía que genera en el público se ha convertido hoy en una mega estrella. Su participación continua en proyectos exitosos y su conexión con el fandom lo convierten en un actor Rápido y Furioso que seguirá dejando huella en la pantalla grande.