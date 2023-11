REVIEW | WarioWare: Move It! explota las capacidades de la Nintendo Switch

WarioWare: Move It!, de Nintendo.

Nintendo tiene un fin de año sumamente interesante entre el lanzamiento de varios juegos de la franquicia Mario y el anuncio de la película de acción real de The Legend of Zelda. A su vez, su último lanzamiento, Super Mario Bros. Wonder está significando un éxito sin precedentes para el fontanero que Nintendo espera continuar con el lanzamiento de Super Mario RPG este viernes.

En el medio de estos dos titanes, se cuela WarioWare Move It!, la nueva entrega de uno de los villanos más carismáticos del Reino Champiñón que viene a mostrarnos cómo se pueden aplicar los conceptos de Nintendo Switch en un título de microjuegos.

El concepto del título es el mismo con el que inició esta subfranquicia en 2003 con WarioWare Inc.: Minigame Mania, de Game Boy Advance. La idea es enfrentar diversos desafíos que duran unos pocos segundos y poder resolverlos de la manera adecuada.

A su vez, este título oficial de secuela de una experiencia muy puntual de esta saga que es WarioWare: Smooth Moves (2006) de Nintendo Wii. Aprovechando todo el poder de movimiento que poseen los JoyCon de Switch, todos los microjuegos se resuelven de una manera que involucra el movimiento del cuerpo.

Vamos a centrarnos en esta entrega: Wario gana boletos para un viaje junto a todo el elenco habitual de los WarioWare y la aventura transita en una narrativa bizarra donde diversas situaciones van poniendo en jaque a los personajes. El humor es absurdo y sumamente divertido, y si bien tiene elementos que me parecen innecesarios (todo el tiempo los personajes usan piedras con forma de JoyCon para generar una meta narrativa, por ejemplo), se vuelve llevadero para disfrutar en solitario una experiencia que suele ser más grupal.

En ese contexto, tendremos un nivel por personaje donde tendremos que superar entre 10 y 15 microjuegos. Hay más de 220 disponibles y un elemento que los vuelve sumamente dinámicos es que antes de jugarlos te explican que postura tenés que tener. El diseño de juego está muy bien logrado por que todo lo que busca generar, lo logra: nunca aburre, nunca abruma, todo el tiempo sorprende y te mantiene entretenido cada momento de juego.

Una de las pequeñas molestias que encuentro en esta ecuación continua que tiene el título de “poses-ejecución” es que cada explicación de las posturas es sumamente lenta haciendo que el ritmo de la experiencia sea muy trabado; algo que no es habitual ni para este género, ni para WarioWare en general.

También el movimiento representa un talón de Aquiles auto infligido porque aún siendo uno de los puntos más fuertes por variedad, dinamismo y originalidad; muchas veces no se siente preciso y termina haciendo al desafío poco disfrutable. Situación que resulta excluyente para esta obra.

Al final de cada nivel nos encontramos con el clásico encuentro final. Estas batallas resaltan por su originalidad y por ser aún más disfrutables que los normales, dándole también aire fresco a la aventura. Por momentos, la dificultad de estos jefes es muy variable lo que hace que a veces sea muy fácil o muy difícil de una manera bastante arbitraria que no se condice con el lugar que estamos de la aventura.

Para complementar el modo historia, también tenemos un modo fiesta, que a su vez tiene varios submodos dentro. Todos responden al mismo impulso: convertir WarioWare en un party game para dos, tres o cuatro jugadores. Sacando que se vuelven a repetir ciertos problemas de ritmo, este modo es un acierto en todo sentido y termina haciendo de Move It!, un paquete sumamente interesante.

El aspecto audiovisual, como siempre, acompaña a la perfección. Todo transcurre en una animación 2D que sin decir mucho sabe expresar todo el humor bizarro e ingenioso que tiene dentro. Cada minijuego tiene una estética diferente que puede llevarnos desde un primitivo 3D estilo noventas hasta una referencia directa a otro videojuego de Nintendo.

A diferencia del título anterior, en esta ocasión hay muchísimo contenido a disposición. No solo el modo historia es más completo sino que se presta más a la rejugabilidad, añadiendo también nuevos modos después de terminado. Si bien ya habían logrado hacer una experiencia disfrutable en Nintendo Switch, con este nuevo intento lo hicieron más disfrutable, para más jugadores y mucho más completo.

WarioWare Move It!, es la continuación de una subfranquicia que supo ser pionera en su género y se mantiene en el más alto nivel. Es una continuación que apela a ser mucho más autóctona de Nintendo Switch y nos regala, quizás, la mejor demo técnica posible.

Si bien sigue siendo difícil recomendar en gastar el dinero que cuesta este juego por estas propuestas, creo que si estás buscando diversión pura y dura, solo o con amigos, este puede ser uno de los mejores exclusivos de Nintendo Switch desarrollados al respecto.