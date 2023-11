Los mejores anime shonen de 2023

Jujutsu Kaisen Temporada 2 (Crunchyroll).

Con el 2023 llegando a su fin, es momento de mirar hacia atrás y hacer algunos balances de fin de año. En materia de anime, siempre tenemos muchísimos títulos que nos dan horas y horas de entretenimiento, pero el género shonen se destaca por tratar de llevar ese entretenimiento a sus niveles más frenéticos. Por eso, y como la oferta de anime en general es sumamente amplia, decidimos traerte una lista con los mejores anime shonen de este 2023.

Jujutsu Kaisen Temporada 2

Bleach: Thousand-Year Blood War - The Separation

Rurouni Kenshin

Mashle: Magic and Muscles

Undead Unluck

Revenger

Buddy Daddies

Trigun Stampede

High Card

Ranking of Kings: The Treasure Chest of Courage

Jujutsu Kaisen Temporada 2 (Crunchyroll).

Jujutsu Kaisen Temporada 2

Sin lugar a dudas, el regreso de Jujutsu Kaisen es señal de que el shonen sigue siendo el género rey del anime. En su primera temporada, que se emitió entre finales del 2020 y principios del 2021, esta adaptación de la mano del estudio MAPPA se plantó firmemente como uno de los anime a seguir para los fans del shonen que buscan también una historia con mensajes interesantes. Con un elenco de personajes que ya se instaló entre los más icónicos del anime, era de esperarse que la segunda temporada sea un éxito.

Lo que quizás muchos no esperaban era la magnitud de este suceso. Comenzando con una seguidilla de episodios en estilo flashback, esta segunda parte de la adaptación del manga de Gege Akutami se enfocó de lleno en Satoru Gojo, quien se convirtió en una leyenda del shonen y tiene legiones de fans. Ahora, el anime se encuentra en medio del Arco de Shibuya, una historia que los lectores del manga califican como la mejor parte de Jujutsu Kaisen y que sin dudas viene cumpliendo esa palabra en esta adaptación.

Bleach: Thousand-Year Blood War - The Separation (Crunchyroll).

Bleach: Thousand-Year Blood War - The Separation

Pocos nombres en el shonen tienen tanto peso como Bleach. La obra de Tite Kubo es legendaria no solamente en el género, sino en el anime en general, y es reconocida como uno de “Los Tres Grandes” de la revista Shonen Jump del año 2000 junto con Naruto y One Piece. Este año, la adaptación del último arco del manga, Thousand-Year Blood War, continuó con su esperada segunda parte: Bleach: Thousand-Year Blood War - The Separation.

Luego de conocer su pasado en la parte anterior, Ichigo consigue reforjar su Zanpakuto para continuar su entrenamiento a manos del Zero Squad. Sin embargo, Ywach no da tregua, y pretende continuar con su venganza que involucra destruir la Soul Society. Mezclando acción con drama y traición, Bleach hace lo que mejor sabe hacer. Para quienes ya lo hayan visto y estén esperando la continuación, hay buenas noticias: la tercera parte de este arco, The Conflict, llegará el próximo año.

Rurouni Kenshin (Crunchyroll).

Rurouni Kenshin

Rurouni Kenshin, conocido en América Latina como Samurai X, es un clásico del shonen que en los últimos años se ha visto rodeado de controversias por su autor. En el año 2017, la policía japonesa encontró en su posesión alrededor de cien DVDs conteniendo pornografía infantil, haciéndose cargo él mismo del crimen. El único castigo que sufrió fue una multa de solamente 200 mil yenes, y lamentablemente es una mancha que no puede ignorarse en este nuevo anime.

La versión de 2023 funciona como un reboot que vuelve a adaptar la historia del manga de una mejor manera. Himura Kenshin, un rurouni, era un asesino muy habilidoso durante la era Meiji que simplemente decidió alejarse de ese estilo de vida en el pico de la guerra. Luego de entablar nuevas amistades y forjar una nueva vida en Tokio, Kenshin debe escapar de los fantasmas de su pasado. El anime continúa estrenando nuevos episodios, y quienes consigan despegar los crímenes de su autor de este anime, se encontrarán con un reboot más que digno.

Mashle: Magic and Muscles (Crunchyroll).

Mashle: Magic and Muscles

En el mundo del shonen el combate físico a veces se mezcla con el combate mágico. No es extraño que los personajes que se enfrentan tengan habilidades que van más allá de sus puños. Lo que sí es raro es la premisa de Mashle, esta adaptación del manga de Hajime Komoto, el cual a diferencia de muchos otros manga que llegan al mundo del anime, ya finalizó su serialización.

En el mundo de Mashle, la magia se usa para todo, y la posición social de las personas se define por su habilidad con la magia. Sin embargo, el protagonista Mash Burnedead no tiene una pizca de magia en su ser, pero para compensarlo se pasa su vida entera entrenando. Así es como, para poder vivir en paz con su padre, se enlista en una escuela mágica para demostrar que los músculos pueden más que la magia. Gracias a su combinación de acción con comedia, Mashle incluso recibirá una segunda temporada en enero del próximo año.

Undead Unluck, del estudio David Production.

Undead Unluck

Una de las tendencias más recientes en el mundo del shonen es que los más exitosos suelen ser adaptaciones de mangas relativamente nuevos. Esto es algo que ya se vio el año pasado con Chainsaw Man y que Jujutsu Kaisen continúa demostrando. Por eso no es tan sorpresivo que Undead Unluck, el manga de Yoshifumi Tozuka, haya llegado al mundo del anime con todas las de ganar. Si bien su estreno también fue hace relativamente poco y la primera temporada aún no terminó, lo que hay hasta ahora es más que suficiente para que entre en esta lista.

Undead Unluck es una de las propuestas más bizarras de la actual temporada. Andy, uno de los dos protagonistas, es un personaje que no puede morir pero quiere hacerlo, mientras que Fuuko es una chica que transmite su mala suerte a todo el que la toca. Así, este dúo se complementa a la perfección, y protagonizan esta adaptación a cargo del legendario estudio David Production, responsables de JoJo’s Bizarre Adventure. Undead Unluck es sin dudas uno de los estrenos más frenéticos e interesantes de esta temporada, y hasta podría decirse que ni siquiera es necesario darle tres episodios para definir si es algo que agrada o no.

Revenger (Crunchyroll).

Revenger

En su gran mayoría, el anime suele ser vehículo de adaptación de diferentes medios, ya sean mangas, novelas, videojuegos y más. Por supuesto que también existen las historias completamente originales, aunque por razones entendibles son las más arriesgadas. ¿Qué chances tiene una producción original de competir contra series de renombre? Es por eso que cuando aparece un anime como Revenger, es importante celebrar su éxito.

Con un libreto de la mano del legendario Gen Urobuchi, el protagonista Raizo Kurima es traicionado por alguien de confianza, y se ve obligado a trabajar como sicario para la organización Revenger. Gracias a sus compañeros de trabajo que le dan forma a un elenco colorido lleno de personalidades interesantes, Revenger cuenta una historia excelente, con un final tan agridulce que da pena que este anime tenga solamente una temporada.

Buddy Daddies (Crunchyroll).

Buddy Daddies

Buddy Daddies es el otro gran shonen de este año que, al igual que Revenger, no está basado en ninguna historia preexistente. De la mano del estudio P.A. Works, esta historia, sin embargo, sí está inspirada en algo en particular, al menos según los productores: las experiencias personales de los miembros del staff con hijos. Obviamente que no toda la historia está basada en esos hechos dado lo absurdo de su premisa, pero sí es algo que ayuda a la premisa general.

En este anime, Kazuki Kurusu y Rei Suwa son dos asesinos que viven bajo un mismo techo. Su vida, de por sí caótica, cambia todavía más cuando Kazuki se ve forzado a hacerse cargo de la pequeña Miri, la hija de uno de los objetivos de asesinato que piensa que Kazuki es su padre biológico. Así es como Buddy Daddies no solamente consigue contar una historia con acción, sino que también logra mechar altas dosis de comedia para ofrecer una temporada de anime altamente disfrutable.

Trigun Stampede (Crunchyroll).

Trigun Stampede

En el año 1995 comenzó el manga de Trigun, uno de los shonen más emblemáticos de aquella década. Esta obra de Yasuhiro Nightow ya había recibido una adaptación al anime en el 1998 por el estudio Madhouse, y con el manga finalizado nadie esperaba algo nuevo de esta franquicia. Por eso este año sorprendió la llegada de Trigun Stampede, que marca una reimaginación de la historia de Vash The Stampede, esta vez con una animación en 3D de la mano del estudio Orange.

Esta estrategia siempre resulta muy divisiva en un principio. En general, el anime en 3D no suele ser recibido con los brazos abiertos, y a eso había que sumarle el cariño que la gente le tenía a la adaptación anterior de Trigun. Sin embargo, una vez que comenzaron a estrenarse los episodios, incluso algunos de los más escépticos terminaron reconociendo que Trigun Stampede es un sucesor digno, y un nuevo comienzo de algo diferente. Incluso, al finalizar los episodios de esta primera temporada ya se anunció que una “fase final” se encuentra en producción, por lo que Trigun Stampede todavía tiene más acción para dar.

High Card (Crunchyroll).

High Card

A veces, el anime puede ser una pieza en el rompecabezas de franquicias que se suelen denominar como “multimediales”. Esto quiere decir que, más que ser una simple adaptación, este anime funciona como un conjunto de diferentes medios que buscan captar a los fans de una franquicia en especial. Este es el caso de High Card, que además de este anime lanzó también mangas, novelas y hasta audiodramas. Claro está que, si High Card no fuese un buen show, nada de esto funcionaría.

Debido a tensiones financieras en el orfanato en que creció, el protagonista Finn decide ayudar de una manera muy particular: se dirige a un casino para hacer una fortuna. Finn, sin embargo, no estaba preparado para lo que le sucedería por intentar ayudar, ya que en el camino entra en contacto con High Card, una organización dedicada a recuperar unas cartas mágicas que conceden poderes sobrenaturales. Quien controle las 52 cartas podría derrocar al rey, y por lo tanto son tan codiciadas que hace un mes en un intento de robo se esparcieron a través del reino. Lo que parecía una simple historia termina convirtiéndose en un anime lleno de acción, que realmente termina de darle vida a esta franquicia multimedia.

Ranking of Kings: The Treasure Chest of Courage (Crunchyroll).

Ranking of Kings: The Treasure Chest of Courage

Ranking of Kings tuvo una primera temporada que tomó al mundo del anime por sorpresa con su éxito. Bojji conquistó el corazón de varios con su historia, superando varios obstáculos para convertirse en un digno heredero del trono de su padre. Con Ranking of Kings: The Treasure Chest of Courage, Studio Wit nos lleva nuevamente a este mundo de gigantes, brujas y monstruos para explorar historias que tuvieron lugar durante la gran aventura de Bojji y no habíamos visto en su momento.

Este nuevo anime tuvo un formato ligeramente más corto que las temporadas usuales, con solamente 10 episodios, y fue tratado como un “especial” más que como una temporada en sí. Incluso con este pequeño cambio de formato, Raking of Kings: The Treasure Chest of Courage continuó haciendo lo que mejor supo hacer durante su primera temporada en el 2021: mostrarnos increíbles aventuras de Bojji y Kage que nos hacen querer a estos personajes todavía más.