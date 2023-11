The First Omen: la precuela de ‘La Profecía’ revela su fecha de estreno

La profecía - The Omen (1976)

Como ya ha ocurrido con otras franquicias de terror, la propiedad de La profecía (The Omen, 1976) continuará explorándose a partir de una nueva película. A diferencia de El exorcista: creyentes, esta no será una continuación de la película original, sino que se tratará de una precuela protagonizada por Nell Tiger Free.

En The First Omen (La primera profecía, en español) la actriz conocida por su trabajo en la serie de Apple TV+, Servant y por interpretar a Myrcella Baratheon (la hija de Cersei) en Game of Thrones, se pondrá en los zapatos de una joven novicia enviada a Roma para comenzar una vida de servicio a la Iglesia. Tras su llegada, se encuentra con una oscuridad que le hace cuestionarse su propia fe y que la lleva a toparse con una conspiración que espera provocar el nacimiento del mal encarnado.

Nell Tiger Free en Game of Thrones

The First Omen marcará el debut como director de un largometraje de Arkasha Stevenson, quien previamente ejerció ese rol en la serie Legion. A su vez, David S. Goyer (El caballero oscuro, 2008), se encargó de la producción ejecutiva del proyecto.

La película original de La Profecía se estrenó en 1976, bajo la dirección de Richard Donner (Superman, Los Goonies, Arma Mortal) y a partir de un libreto de David Seltzer. Junto con El exorcista (The Exorcist, 1973), es considerada una de las películas de terror más emblemáticas. Esta contaba la historia de Damien Thorn, un niño que es descubierto como el Anticristo cuando violentas muertes comienzan a afectar a su familia. La historia tuvo varias secuelas y un remake que aprovechó la fecha “de la bestia” como estrategia de marketing y se lanzó el 6-6-06.

The First Omen tiene previsto llegar a las salas americanas el 5 de abril de 2024.