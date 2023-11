La torre del terror: Scarlett Johansson ofrece una actualización sobre su demorado proyecto con Disney

Scarlett Johansson como Viuda Negra (Black Widow)

Tras el fin de las huelgas de guionistas y actores, Scarlett Johansson actualizó novedades en torno a La torre del terror (The Tower of Terror), la película inspirada en la popular atracción de Disney. La actriz que interpretó a la Viuda Negra (Black Widow) en la saga de Los Vengadores, se subió al proyecto a mediados de 2021 como productora junto a Josh Cooley, coguionista y director de Toy Story 4, quien se hizo cargo del libreto.

Si bien por un buen tiempo el La torre del terror pausó su desarrollo debido a la demanda de la actriz contra la compañía por el estreno directo a streaming de Black Widow, ahora la estrella confirmó que el proyecto sigue en pie. Además, agregó que el equipo podrá pasar a la siguiente etapa ya que el guion está próximo a cerrarse. “Ahora que la huelga de guionistas ha terminado, por fin podemos volver a pulir el libreto”, reconoció Johansson en una entrevista con TODAY.

La torre del terror está recibiendo el mismo tratamiento que tuvieron Piratas del Caribe (Pirates of the Caribbean, 2003) y Mansión Embrujada (Haunted Mansion, 2023), con una película de alto perfil sobre la atracción que, a su vez, se inspiraba en La Dimensión Desconocida (The Twilight Zone). Aunque los detalles del argumento no se han desvelado, el éxito de los parques temáticos de Disney contaba la historia de unos clientes de hotel condenados a desaparecer en circunstancias misteriosas y sobrenaturales cuando un rayo cae sobre el ascensor.

En esta imagen proporcionada por Focus Features, Scarlett Johansson en una escena de "Asteroid City". (Focus Features vía AP)

Disney convirtió por primera vez su atracción en una película para televisión protagonizada por Kirsten Dunst y Steve Guttenberg en el año 1997. Una nueva versión está en las cartas desde 2017, pero no fue hasta la llegada de Scarlett Johansson que el proyecto cobró fuerza.

La actriz dos veces nominada al Oscar está produciendo a través de su compañía These Pictures. También se rumora que podría tener un rol delante de cámaras. Johansson ha protagonizado recientemente Asteroid City, de Wes Anderson y su próximo proyecto en agenda es la precuela animada Transformers One, que la reunirá con su excompañero de Marvel Studios, Chris Hemsworth.