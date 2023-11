La gente detrás de las paredes: el director de ¡Huye! y ¡Nop! producirá el remake del clásico de Wes Craven

Jordan Peele attends the AFI (American Film Institute) Awards in Los Angeles, California, U.S. January 13, 2023. REUTERS/Mario Anzuoni

Con películas como ¡Huye! (Get Out, 2017), Nosotros (Us, 2019) y, más recientemente, ¡Nop! (Nope, 2022), Jordan Peele ha logrado establecerse como una de las grandes promesas dentro del género terror destacándose no solo como director, sino también como guionista, rol por el que recibió un Oscar en 2018. Ahora, en su faceta como productor, ha aceptado el desafío de reinventar La gente detrás de las paredes (The People Under the Stairs, 1991), una de las películas más infravaloradas de Wes Craven.

De acuerdo a un reciente informe publicado por Deadline, a través de su compañía Monkeypaw Productions, el cineasta estará al frente del remake con un guion a cargo de Ezra Claytan Daniels (Doom Patrol). El medio indica que el proyecto todavía se encuentra en fases iniciales de desarrollo, razón por la que todavía los detalles son escasos.

La película original de La gente detrás de las paredes fue escrita, dirigida y producida por Wes Craven, el cineasta detrás de Pesadilla en Elm Street (A Nightmare on Elm Street, 1984) y Scream (1996). La historia seguía a un joven que irrumpe en una casa y se encuentra un escenario espantoso: unos hermanos incestuosos han mutilado a varios chicos y los han mantenido prisioneros bajo las escaleras de su tan grande como espeluznante casa. Aunque la cinta superó las expectativas en taquilla, obtuvo una opinión mixta por parte de la crítica especializada, principalmente por tratarse de una fábula oscura sobre la clase media americana.

(L to R) Logan (LAKEITH STANFIELD) meets Chris (DANIEL KALUUYA) in Universal Pictures’ “Get Out,” a speculative thriller from Blumhouse (producers of “The Visit,” “Insidious” series and “The Gift”) and the mind of Jordan Peele. When a young African-American man visits his white girlfriend’s family estate, he becomes ensnared in a more sinister real reason for the invitation.

En 2018, Peele recibió cuatro nominaciones a los Oscar, incluyendo la de Mejor Película, por ¡Huye!. Finalmente, se llevó a casa un galardón por Mejor Guion Original. Hasta la fecha sus tres películas han recaudado cerca de 683 millones de dólares en su paso por las salas de cine.

Además del remake de La gente detrás de las paredes, su compañía productora tiene dos películas fechadas para 2024: un thriller de terror sin título el 27 de septiembre y un cuarto largometraje que contará con la dirección del cineasta.