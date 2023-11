The Office: Greg Daniels, el creador de la serie, aclara algunos detalles sobre su potencial reinicio

The Office fue una comedia de situación creada por Greg Daniels que se emitió durante 9 temporadas

Ha pasado más de una década desde la conclusión de The Office, una de las grandes comedias del último tiempo que, a lo largo de más de doscientos episodios y nueve temporadas, logró hacer reír por igual tanto al público como a la crítica. En 2013, Dunder Mifflin bajó la persiana –aparentemente para siempre- y, aunque no faltaron ideas para series derivadas, desde ese entonces la propiedad se mantuvo viva gracias al cariño de su público, al streaming y a una tonelada de memes que nutren las redes sociales a diario.

No obstante, justo cuando la huelga de guionistas estaba llegando a su fin en septiembre pasado (y sin que nadie lo pidiera), medios internacionales afirmaron que se estaba trabajando en un reinicio de la propiedad, con Greg Daniels vinculado al proyecto. Ahora, el creador de la serie se refirió al trascendido y admitió que nada de eso está en marcha oficialmente. Sin embargo, no descarta la posibilidad de volver a abordar el universo con un tratamiento particular.

Mientras promocionaba su comedia de ciencia ficción Upload para Prime Video, Daniels aclaró con el medio The Wrap que no está interesado en simplemente “reiniciar la serie con nuevos personajes”. En cambio, reconoció que no descarta hacer algo que exista en el mismo universo que The Office como ocurre con The Mandalorian en Star Wars.

“No me gusta pensar en nada como un reinicio, ¿sabes lo que quiero decir? Porque siento que terminamos esa historia maravillosamente. Los personajes tuvieron un cierre. Nunca me gustaría volver a hacer la misma serie con un reparto diferente, porque creo que tenemos el reparto más afortunado, el mejor reparto de la televisión, para hacer esa serie. Así que la idea de un reinicio no es de mi interés”, expresó el creador de The Office.

“La idea es tal vez algo como The Mandalorian, un nuevo espectáculo en el universo de Star Wars, ¿sabes lo que quiero decir? Algo así como la noción de este equipo documental haciendo un documental sobre un tema diferente. Eso, creo, podría ser intrigante y creativo. Pero ni siquiera sé cómo se llamaría eso. No sé si eso es como un programa hermano o algo así. No sé cuál es el término. Pero no me parece que ‘reboot’ sea el término apropiado para eso”, completó.

Cabe mencionar en que ya en 2008, se barajaba la idea de ampliar el universo de la serie protagonizada por Steve Carell. Sin embargo, el equipo creativo decidió avanzar con la sitcom Parks and Recreation (2009) como una serie separada. Posteriormente, en 2012 se llevó adelante The Farm, un spin-off protagonizado por Rainn Wilson (Dwight Schrute, para los amigos) que no funcionó como tal y cuyo piloto se incluyó como un episodio más de la novena temporada.