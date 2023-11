The Marvels: la directora se pronuncia ante la acusación de dejar la postproducción de la película

The Marvels: Brie Larson junto a Iman Vellani

El estallido de noticias sobre posibles desafíos en Marvel ha dejado al descubierto problemáticas detrás de su Universo Cinematográfico. Esto se intensificó con un extenso comunicado publicado por Variety, que reveló dificultades en los últimos proyectos que parecen no alcanzar las expectativas previstas.

Uno de los aspectos polémicos gira en torno a The Marvels, la película que marca el regreso de la ganadora del Oscar, Brie Larson, como Capitana Marvel tras su debut en 2019.

La directora de The Marvels, Nia DaCosta, ha salido a aclarar las dudas surgidas a raíz de informes que sugerían su partida del proyecto durante la fase de postproducción. DaCosta, conocida por su trabajo en películas como Candyman en 2021 y Cruzando la línea (Little Woods) en 2018, posee un historial en ascenso dentro de la industria cinematográfica.

Su próximo proyecto, Hedda, protagonizado por Tessa Thompson, también conocida por su papel como Valquiria en el universo de Marvel, se encuentra en etapas de preproducción. DaCosta se trasladó a Londres a principios de este año para este proyecto, mientras The Marvels seguía en proceso de desarrollo. Según los informes, su partida fue descrita como inusual dada la magnitud del proyecto.

En un esfuerzo por disipar las especulaciones, DaCosta abordó la situación en una entrevista reciente, explicando: “Cambiaron la fecha de la película cuatro veces diferentes. Así que en lugar de ser un proceso de dos años, con el que estaba profundamente comprometida, se convirtió en un proceso de tres años y medio... y supieron todo el tiempo que tenía una obligación, una película con luz verde y gente que me estaba esperando”.

La directora también aseguró que “todos sabían” que no podría estar presente en Los Ángeles para terminar la película si se retrasaba nuevamente. Agregó: “Cuando me fui a Londres para empezar a preparar mi próxima película, todo el mundo tenía muy claro cuál era la película y qué queríamos. Realmente no fue algo tan dramático como la gente piensa que es”.

A pesar de estos desafíos, The Marvels está programada para su estreno mundial el 9 de noviembre, manteniendo altas expectativas a pesar de las dificultades que rodearon su producción.