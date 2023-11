Las películas más extrañas de Nicolas Cage: El Camaleón de Hollywood

Renfield

Nicolas Cage, nació el 7 de enero de 1964 en Long Beach, California, con el nombre real de Nicolas Kim Coppola. Viene de una familia de cineastas, siendo su tío el renombrado director Francis Ford Coppola. Adoptó el apellido Cage en honor al personaje de Luke Cage, el superhéroe de Marvel Comics. A lo largo de su carrera, ha demostrado ser un camaleón, capaz de adaptarse a una variedad de géneros y personajes, desde héroes de acción hasta roles más surrealistas en sus más de 100 estrenos audiovisuales.

Entre las películas más inusuales de su filmografía se encuentra El beso del vampiro (Vampire’s Kiss, 1988), donde interpreta a un ejecutivo de Nueva York que cree ser un vampiro. Su actuación en esta película es recordada por su intensidad y las elecciones arriesgadas que hizo para el personaje, además de regalarnos uno de los memes más viralizados de internet.

Otro ejemplo destacado es El ladrón de orquídeas (Adaptation, 2002), dirigida por Spike Jonze y escrita por Charlie Kaufman. En esta película, Cage interpreta a los hermanos gemelos Charlie y Donald Kaufman, una actuación que le valió elogios de la crítica y una nominación al Óscar. La complejidad del guión y la habilidad de Cage para dar vida a personajes tan diferentes son testimonio de su versatilidad.

No olvidemos que Nicolas fue Ghost Rider (2007), interpretando a Johnny Blaze, un motociclista que se convierte en un cazador de demonios con una calavera en llamas. Cómo fanático de los superhéroes, logró generar una secuela en 2011 y también fue parte de la comiquera Kick-Ass (2010). También participó de la secuela de un clásico del terror: El hombre de mimbre (The Wicker Man, 2006), que se convirtió en objeto de culto debido a su trama extravagante y la actuación memorable de Cage. La película incluye momentos icónicos y diálogos que han generado memes y parodias en la cultura popular.

Pedro Pascal as Javi and Nicolas Cage as Nic Cage in The Unbearable Weight of Massive Talent. Photo Credit: Katalin Vermes/Lionsgate

Para 2018 comienza un proceso lúdico que lleva al actor a realizar las películas más extrañas y divertidas: Mandy (2018), un thriller psicodélico y de horror que tiene las mejores caras a cámara del actor; la extraña Color Out of Space (2019), basada en un texto de H.P. Lovecraft; Willy’s Wonderland (2021), la versión divertida de Five Nights at Freddy´s en la que Cage enfrenta a muñecos animatrónicos sin decir un sólo diálogo en toda la películas; Renfield: Asistente De Vampiro (Renfield, 2023) donde interpreta al mismísimo Drácula; y la parodia definitiva: El peso del talento (The Unbearable Weight of Massive Talent, 2022), una comedia junto a Pedro Pascal en donde interpreta a un actor de nombre Nic Cage.

Nunca olvidar que a pesar de su incursión en películas menos convencionales, Nicolas Cage también ha tenido éxitos comerciales y de la crítica, como su actuación en Leaving Las Vegas (1995), que le valió el premio Óscar al Mejor Actor.