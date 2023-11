Game of Thrones: Casey Bloys de HBO brindó información sobre el estado de los próximos spin-off de la serie

House of the Dragon fue la primera serie derivada de Game of Thrones en ver la luz

A lo largo de ocho temporadas y más de setenta episodios, Game of Thrones (Juego de Tronos en España) no solo se convirtió en una insignia para HBO, sino también en una de las marcas más populares en materia televisiva de los últimos años. Por tal razón, si bien la serie principal inspirada en el trabajo de George R.R. Martin llegó al final de su recorrido en 2019, la cadena siempre tuvo en sus planes continuar con la exploración de su extenso universo.

En 2022 se estrenó House of the Dragon (La Casa del Dragón), el primer proyecto derivado de la franquicia. No obstante, Casey Bloys, jefe de HBO, admitió que la compañía trabaja en muchas más series ambientadas en Poniente. ¿La noticia agridulce? De todos los spin-offs en desarrollo solo hay uno que ha recibido el visto bueno para avanzar en la producción y no es precisamente la serie de Jon Snow.

“Siempre tenemos guiones de Game of Thrones en desarrollo. Dimos luz verde a Dunk y Egg (en referencia a A Knight of the Seven Kingdoms) a inicios de año. Yo no diría que hay algo más en ese mundo que está cerca de una luz verde o algo así, pero siempre estamos trabajando en diferentes guiones e ideas”, reveló Bloys en una interacción reciente con TVLine.

A Knight of the Seven Kingdoms (El caballero de los Siete Reinos) fue anunciada oficialmente en abril de este año durante la llamada de inversiones de la compañía. De acuerdo a la sinopsis revelada por HBO, la serie se ambienta un siglo antes de los eventos de Game of Thrones y sigue los pasos de Sir Duncan el Alto y su escudero, Egg.

Casey Bloys también adelantó que el rodaje de este título está previsto para mediados del año próximo y contará tanto con la escritura como con la producción ejecutiva de George R.R. Martin.

Como mencionó el jefe de HBO, hay muchas más historias en desarrollo, pero ninguna ha avanzado lo suficiente para ser confirmada por la cadena. Entre ellas, se encuentra la serie de Jon Snow que funcionaría como una continuación directa de Game of Thrones. Otros anuncios también indican que 10.000 barcos y La serpiente de mar están en etapas activas de desarrollo, mientras que Flea Bottom y Bloodmoon ya fueron canceladas

Mientras tanto, el público aficionado al universo creado por George R.R. Martin todavía tiene pendiente la segunda temporada de House of the Dragon, cuyo estreno está previsto para mediados del año próximo.