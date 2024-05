Dragon’s Dogma 2 se posiciona en el top de ventas de marzo en Estados Unidos, batiendo récords para Capcom

Dragon’s Dogma 2 | Desarrollador: Capcom | Distribuidores: Capcom, Capcom U.S.A., Inc.

En poco más de un mes, Dragon’s Dogma 2 se convirtió en el juego más vendido de la franquicia de Capcom, con ventas 11 veces mayores que las del título original de 2012, superando por completo tanto a esa primera entrega como a Dragon’s Dogma: Dark Arisen. El éxito de la secuela fue tal que se convirtió en el juego más vendido de marzo en Estados Unidos, según informó el grupo Circana, especialista en análisis de mercado.

A pesar de haber sido lanzado el 21 de marzo, el juego de rol logró posicionarse en la cima, demostrando que es uno de los grandes lanzamientos de este 2024. En el segundo lugar de esta lista quedó Helldivers 2, otro de los títulos sensación que superó completamente las expectativas, siendo la séptima producción que más ingresos generó en la historia de Sony en Norteamérica. La producción de disparos cooperativa se presentó el 8 de febrero y hasta ahora, es el juego más vendido del año en el país.

Completando el podio, el título deportivo MLB: The Show 24, desarrollado por la compañía SIE San Diego Studio, se ubicó en el tercer lugar. Por otro lado, muchas novedades también se sumaron al top diez, con Rise of the Ronin en el quinto lugar, Pricess Peach: Showtime en el sexto, Unicorn Overlord en el octavo y WWE 2K24 en la novena posición.

Final Fantasy VII Rebirth | Desarrolladores: Square Enix, Creative Business Unit I | Publisher: Square Enix

Tomando en cuenta el año anterior, las ventas de videojuegos, tanto en su versión física como digital, sumaron 4.250 millones de dólares, lo que representa un incremento del 9% respecto a los números de marzo de 2023. Sin embargo, gran parte de este aumento es consecuencia de lo que generaron los juegos para dispositivos móviles, como Royal Match, Roblox, Monopoly Go y Candy Crush Saga.

El ranking se conforma con Call of Duty: Modern Warfare 3 en la cuarta posición, Final Fantasy VII: Rebirth en el séptimo lugar y Hogwarts Legacy cerrando el top en la décima posición.