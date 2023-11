El universo expandido de Indiana Jones: serie televisiva, videojuegos y novelas

Harrison Ford retomó su famoso papel como Indy en la nueva entrega que llegó este año a los cines. (Créditos: Disney+)

Indiana Jones, un personaje icónico creado por el cineasta George Lucas -en carácter de productor- y el director Steven Spielberg, hizo su primera aparición en En busca del arca perdida (Raiders of the Lost Ark, 1981). El arqueólogo y aventurero, interpretado por Harrison Ford (que ya había sorprendido a la cultura popular con su personaje de Han Solo en la mítica saga Star Wars), rápidamente se convirtió en un ícono del cine de aventuras.

La franquicia de Indiana Jones acumuló cuatro largometrajes en formato secuela: Indiana Jones y el templo de la perdición (Indiana Jones and the Temple of Doom, 1984), Indiana Jones y la última cruzada (Indiana Jones and the Last Crusade, 1989), Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. 2008) e Indiana Jones y el Dial del Destino (Indiana Jones and the Dial of Destiny, 2023), pero además se expandió a la televisión con la serie Las aventuras del joven Indiana Jones (The Young Indiana Jones Chronicles, 1992-1996). Esta serie exploró la juventud del personaje y presentó una visión más detallada de su vida antes de las películas. El programa recibió elogios por su enfoque educativo y entretenido.

Además de la pantalla grande y la televisión, Indiana Jones ha protagonizado una serie de videojuegos, como Indiana Jones y la última cruzada (Indiana Jones and the Last Crusade: The Graphic Adventure, 1989), Indiana Jones y el destino de la Atlántida (Indiana Jones and the Fate of Atlantis, 1992), Indiana Jones y la Máquina Infernal (Indiana Jones and the Infernal Machine, 1999), Indiana Jones y el Cetro de los Reyes (Indiana Jones and the Staff of Kings, 2009); en estos juegos se utilizaba más la estrategia y la capacidad de resolver acertijos. Mientras que en videojuegos como Lego Indiana Jones: The Original Adventures (2008), permitía revivir las aventuras de la saga original, con una tendencia más hacia la acción. Estos juegos han sido populares entre los fanáticos del personaje y han contribuido a mantener viva la franquicia.

indiana Jones y los cazadores del arca perdida

Las novelas de Indiana Jones, como Indiana Jones y el peligro en Delfos (Indiana Jones and the Peril at Delphi, 1991) e Indiana Jones y el secreto de la esfinge (Indiana Jones and the Secret of the Sphinx, 1999), también han encontrado un lugar en el mundo literario. La primera, escrita por Rob MacGregor es el primer escalón de lo que se llamó “la saga de novelas de Bantam Books”, que fueron varias historias publicadas por esta editorial y que se llevaban a cabo antes de los hechos relatados en las películas. El secreto de la esfinge, escrita por Max McCoy es la doceava y última de esta camada. Esta serie de libros ha ampliado las aventuras del arqueólogo más allá de lo que vemos en la pantalla, brindando a los lectores nuevas historias y misterios por descubrir.

La expansión del universo de Indiana Jones a través de la televisión, los videojuegos y las novelas ha demostrado la perdurabilidad y el atractivo de este personaje que suma tanto la acción como los momentos históricos. La franquicia continúa siendo un pilar en la cultura popular y promete seguir deleitando a los fanáticos con nuevas aventuras, a pesar del punto final de la última aventura fílmica.