Las aventuras de Dog Man: DreamWorks Animation presentó el tráiler de su próxima película animada

De DreamWorks Animation –creadores de las amadas y exitosas franquicias Kung Fu Panda, Cómo entrenar a tu dragón y Un jefe en pañales– llega la adaptación cinematográfica sobre un canino que lucha contra el crimen basada en el fenómeno literario más vendido de Dav Pilkey: Las aventuras de Dog Man. Cuando un fiel perro policía y su dueño humano, también oficial de policía, resultan heridos juntos en el trabajo, una cirugía disparatada pero salvadora los une y nace Dog Man. Dog Man está comprometido a proteger y servir… y también a traer objetos, sentarse y dar vueltas. Mientras Dog Man acepta su nueva identidad y se esfuerza por impresionar a su Jefe, debe detener los malignos planes del supervillano felino Petey el Gato. El último plan de Petey es clonarse a sí mismo, creando al gatito Lil Petey, para duplicar su capacidad para cometer delitos. Sin embargo, las cosas se complican cuando Lil Petey forja un vínculo inesperado con Dog Man.

Dentro de la animación, varias empresas destacan con sus producciones, como Disney (Frozen), Pixar (Toy Story), Laika (Coraline, Kubo y la búsqueda del samurái) y Studio Ghibli (Mi vecino Totoro), entre otras. Sin embargo, en esta ocasión nos enfocaremos en DreamWorks Animation, la compañía responsable de franquicias como Shrek, Kung Fu Panda, Madagascar y Cómo entrenar a tu dragón (How to Train Your Dragon). Recientemente, han lanzado el primer tráiler de su próxima película: Las aventuras de Dog Man.

Las aventuras de Dog Man (o simplemente Dog Man) es una película animada basada en la exitosa novela de Dav Pilkey, un fenómeno literario que ha cautivado a millones de lectores. La serie Dog Man cuenta actualmente con 12 libros, ha vendido más de 60 millones de copias y ha sido traducida a 47 idiomas. Esta adaptación promete llevarnos a una divertida aventura protagonizada por un personaje mitad perro y mitad hombre, que además trabaja como policía en una ciudad llena de peligros.

Además de un vibrante y colorido tráiler, se reveló la sinopsis oficial: “Dog Man comienza cuando un perro y un oficial de policía resultan heridos juntos en el trabajo. Luego, una cirugía que les salva la vida cambia el curso de la historia cuando nace Dog Man. Mitad perro, mitad hombre, Dog Man tiene la misión de proteger y servir, siempre y cuando no se distraiga con las ardillas, mientras persigue incansablemente a su archienemigo: el supervillano felino Petey el Gato. Sin embargo, la rivalidad entre Dog Man y Petey se ve alterada por la llegada de Lil Petey, un adorable clon gatuno de Petey, que cambia las reglas del juego para ambos”.

Captura del tráiler oficial de 'Las aventuras de Dog Man'

Con respecto al elenco de voces detrás de este proyecto, contaremos con las actuaciones de Pete Davidson (Saturday Night Live, The King of Staten Island), Lil Rel Howery (Reunion, ¡Huye!, Amigos de las vacaciones), Isla Fisher (Loca por las compras), Poppy Liu (Hacks, Space Cadet), Stephen Root (Barry, Los reyes de la colina), Billy Boyd (El señor de los anillos: La comunidad del anillo, El hijo de Chucky) y Ricky Gervais (The Office, After Life).

Bajo la dirección de Peter Hastings (Las épicas aventuras del Capitán Calzoncillos, Kung Fu Panda: la leyenda de Po), Las aventuras de Dog Man llegará a la gran pantalla el próximo 20 de febrero de 2025.