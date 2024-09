James Cameron cree que los futuros proyectos de Terminator podrían prescindir de la familia Connor

James Cameron en el rodaje de 'Terminator'

Terminator es una de las franquicias de acción y ciencia ficción más populares de las últimas décadas. Desde el lanzamiento de su primera película en 1984, su universo de máquinas y viajes en el tiempo fue explorado a través de numerosas secuelas cinematográficas, libros, cómics, videojuegos y, más recientemente, series animadas. Sin embargo, desde hace tiempo que las películas no han sido precisamente su punto más alto.

Pocas producciones después de Terminator y Terminator 2: El día del juicio final fueron memorables. El último ejemplo de esto fue Terminator: Destino oscuro que no solo fue un desastre crítico, sino también comercial. Sin embargo, James Cameron es positivo sobre el futuro de la saga y adelantó cual podría ser la mejor dirección para ella: soltar.

En una reciente entrevista por el aniversario número 40 de la primera Terminator, el director y fundador de la saga adelantó que hay más proyectos en el horizonte, pero que no volverán a contar necesariamente con la familia Connor ni con el T-800 de Arnold Schwarzenegger. “Este es el momento en el que te deshaces de todo lo que es específico de los últimos 40 años de Terminator, pero vives según esos principios”, dijo Cameron, explicando que la franquicia necesita ir más allá de sus personajes icónicos. “Si te metes demasiado en ellos, pierdes a un público nuevo porque a éste le importan mucho menos esas cosas de lo que tú crees”, añadió.

(@linda.c.hamilton)

“Tienes personajes principales impotentes, que luchan por sus vidas, que no reciben apoyo de las estructuras de poder existentes y que tienen que sortearlas, pero, de alguna manera, mantener una brújula moral. Y luego añades la inteligencia artificial”, adelantó el cineasta. “Son principios sólidos para contar historias hoy en día, ¿verdad? Así que no me cabe duda de que las siguientes películas de Terminator no sólo serán posibles, sino que serán la hostia. Pero éste es el momento en el que te deshaces de toda la iconografía específica”, concluyó.

La postura de Cameron no es para nada desacertada. De hecho, este enfoque le ha funcionado a populares franquicias en los últimos años. Sin ir más lejos, Terminator: Zero, la nueva serie animada recientemente lanzada por Netflix optó por esta dirección ambientando su historia en un Japón alternativo y presentando una nueva camada de personajes.

Cabe recordar que, por el momento, no se han confirmado nuevas entregas cinematográficas de Terminator de manera oficial. No obstante, quienes deseen revisitar la época dorada de la saga pueden encontrar las dos primeras películas en el catálogo de Prime Video.