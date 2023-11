Melissa McCarthy se prepara para protagonizar la película navideña ‘Genie’

Captura del tráiler oficial de Genie

Claramente, la temporada navideña se perfila para recibir un nuevo regalo cinematográfico con el anuncio de la película Genie. Este largometraje, anunciado a través de un comunicado de Entertainment Weekly, promete acompañar a la audiencia durante las festividades con su lanzamiento programado para el mes de noviembre en la plataforma Peacock. La protagonista de esta comedia es Melissa McCarthy, reconocida por su participación en producciones como Cazafantasmas (Ghostbusters - 2016), Damas en guerra (Bridesmaids - 2011) y su papel en la serie Gilmore Girls.

McCarthy encarna a Flora, una hechicera que ha permanecido atrapada dentro de un joyero antiguo por más de 2000 años. Este personaje, después de siglos de ser convocada para cumplir deseos extravagantes y a menudo imposibles, es accidentalmente convocada por Bernard Bottle, un hombre cuya vida se desmorona a su alrededor. Desesperado por recuperar el equilibrio en su vida familiar, Bernard busca la ayuda de Flora al darse cuenta de que ha descuidado su matrimonio con su esposa Julie y la infancia de su hija Eve.

Captura del tráiler oficial de Genie

Las expectativas de esta película están puestas en el regreso de Richard Curtis como guionista en una película navideña. Curtis, conocido por su trabajo en Realmente amor (Love Actually - 2003), Cuestión de tiempo (About Time - 2013), Un lugar llamado Notting Hill (Notting Hill - 1999) y Cuatro bodas y un funeral (Four Weddings and a Funeral- 1994), agrega su renombrado talento a este proyecto.

El director de Genie, Sam Boyd (Love Life), expresa que la película fusiona el distintivo humor improvisado de McCarthy con el talento de Curtis: “Me encanta la improvisación, pero por supuesto tiene que funcionar dentro de los parámetros de la historia que estás contando y su tono. Todo fue realmente una gran colaboración, en la que estábamos trabajando dentro de algunas tradiciones diferentes, en paralelo (la tradición de la película navideña, de la película de Richard Curtis, de la película de Melissa McCarthy) y la esperanza es que el producto final es una gloriosa mezcla de todos ellos.”

Genie se postula como una cita ineludible para los amantes de las comedias navideñas, estando programada para su estreno el 22 de noviembre a través de la plataforma Peacock.