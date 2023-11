‘Los tipos malos: una navidad muy mala’ estrena nuevo avance

Captura del tráiler oficial de Los tipos malos: una Navidad muy mala

En una era en la que la animación se posiciona firmemente con títulos como Spider-Man: un nuevo universo (Spider-Man: Into the Spider-Verse - 2018), Nimona, o La Familia Mitchell vs. Las Máquinas (The Mitchells vs the Machines - 2021), una película, aunque pasó algo desapercibida por la crítica especializada, se mantiene como una excelente opción para toda la familia: Los tipos malos (The Bad Guys - 2022).

La película, basada en los libros ilustrados de Aaron Blabey y estrenada en 2022, narra la historia de cinco famosos delincuentes animales que intentan llevar a cabo su misión más desafiante hasta la fecha: comportarse correctamente. El grupo criminal está conformado por el Lobo, la Serpiente, la Tarántula, el Tiburón y la Piraña, quienes se deleitan con su mala reputación.

En esta nueva aventura ambientada antes de los eventos de la película, no hay nada que los Tipos Malos amen más que la mañana de Navidad, porque mientras todos en la ciudad están en casa abriendo sus regalos, para los Tipos Malos es el momento perfecto para realizar su atraco navideño. Pero cuando la Navidad se cancela inesperadamente, los Tipos Malos deben hacer lo impensable: reavivar el espíritu navideño de la ciudad dando obsequios en lugar de robarlos. ¡Descubre la acción en el nuevo especial Los tipos malos: ¡Una Navidad muy mala! que llegará a Netflix el 30 de noviembre!

DreamWorks Animation, los encargados de Cómo entrenar a tu dragón (How to Train Your Dragon - 2010), ha revelado el primer avance del especial de 23 minutos titulado Los tipos malos: una navidad muy mala, programado para su estreno en la plataforma de Netflix el día 30 de noviembre

La sinopsis oficial describe: “Nada encanta más a los Tipos Malos que la mañana de Navidad, ya que, mientras todos en la ciudad están en casa abriendo sus regalos, para los Tipos Malos es el momento ideal para llevar a cabo su robo navideño. Sin embargo, cuando la Navidad es cancelada inesperadamente, los Tipos Malos se ven obligados a hacer lo impensable: avivar el espíritu navideño de la ciudad regalando en lugar de robar”.

La mala noticia radica en que, mientras la película original contó con un elenco destacado de voces como Marc Maron (Glow), Awkwafina (Raya y el último dragón) y Sam Rockwell (Tres anuncios por un crimen), en esta ocasión, los actores serán reemplazados por Michael Godere, Ezekiel Ajeigbe, Raúl Ceballo, Chris Diamantopoulos, Mallory Low y Zehra Fazal.