La evolución de Freddy Krueger en el cine de terror

Mark Patton fue el protagonista de esta cinta. Después de darle vida a "Jesse" dejo la actuación debido a la presión de la prensa

El personaje de Freddy Krueger fue creado por Wes Craven en Pesadilla en lo profundo de la noche (A Nightmare on Elm Street, 1984), se basó en varios elementos que fue tomando en su vida: horrores juveniles, nociones de colorimetría -donde por ejemplo los colores más molestos para el ojo humano son el verde y el rojo, por eso su traje- e historias reales sobre chicos con trastornos del sueño. Luego de la primera película, el personaje del asesino serial quemado y asesinado por los padres de las víctimas, se convirtió en uno de los más reconocidos de la historia del séptimo arte.

Con su sombrero, su ropa gastada, sus cicatrices y quemaduras y sobre todo: su guante con cuchillas, Freddy Krueger se convirtió en la pesadilla de toda una generación. De ser un asesino que se vengaba de una generación que lo llevó al fin de su propia vida, matando a sus hijos, se terminó convirtiendo en una suerte de avatar mágico y una conexión con el infierno.

La película original generó siete secuelas y una remake: A Nightmare on Elm Street 2: Freddy’s Revenge (1985), dirigida por Jack Sholder; A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987), dirigida por Chuck Russel; A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master (1988), dirigida por Renny Harlin; A Nightmare on Elm Street 5: The Dream Child (1989), dirigida por Stephen Hopkins; Freddy’s Dead: The Final Nightmare (1991), dirigida por Rachel Talalay; Wes Craven’s New Nightmare (1994), dirigida por Wes Craven; Freddy vs. Jason (2003), dirigida por Ronny Yu y la remake A Nightmare on Elm Street (2010), dirigida por Samuel Bayer.

Freddy Krueger

Desde su concepción se fue convirtiendo del terror a la comedia, en sintonía con lo que sucedía con los monstruos de los ochenta. A medida que esos aspectos afloraban, también se configuraban los elementos distintivos: asesinar a adolescentes en sus sueños de la manera más imaginativa posible, una suerte de evolución del slasher. Eso lo llevó al enfrentamiento con otro de los asesinos más famosos, Jason Voorhees. A partir de la cuarta película conocemos más sobre su origen, que es oscuro antes de ser asesinado: una monja llamada María Helena (Amanda Krueger) fue encerrada por error en el hospital psiquiátrico “Westin Hills”, donde fue violada y torturada por todos sus viles pacientes. Fue encontrada apenas con vida y embarazada, de allí nació Frederick Charles Krueger.

Krueger tuvo una hija de nombre Kathryn, que lo ayuda a escapar del pueblo original y expandir sus poderes. Cuando fue asesinado por los padres en cólera, hizo un pacto con “Los Demonios de los sueños” para ser su avatar y asesinar en el mundo real y enviar las almas al infierno. Esto lo lleva a ser parte de un gran experimento de parte del director original Wes Craven: una suerte de meta-película donde Pesadillas es una saga estrenada en cines y Krueger es el actor Robert Englund. Allí se explicita más aún el concepto del personaje como La Entidad, un ser oscuro. Wes Craven’s New Nightmare es un ejercicio de cine adelantado a su época, que repetiría el director con Scream (1996).