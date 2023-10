Halloween: novelas que se convirtieron en clásicos del cine de terror

El exorcista - Warner Bros.

El terror es uno de los géneros más longevos de nuestra cultura, existió desde los textos, el teatro, y hoy el cine. La oscuridad como centro de las grandes preguntas de la humanidad, los monstruos asesinos como alegorías de las coyunturas y los personajes arquetípicos como escenario de muestra de la constante supervivencia del ser humano siempre estuvieron presentes en el ritmo popular.

Mientras que en el cine todo es gráfico y se busca innovar en cómo mostrar u ocultar según el caso, en la literatura el terror adquiere una nueva capa: la posibilidad de imaginar de acuerdo a la partitura que ofrece el autor. Pueden ser casos explícitos, como ha realizado Edgar Allan Poe, o situaciones más-grandes-que-lo-conocido como puede ser la literatura de Howard Phillips Lovecraft (donde todo debe ser imaginado a nivel visual, porque responde a otros estímulos), pero lo textual siempre ha sido cuna de grandes relatos terroríficos.

Y muchas de esas narrativas han finalizado en obras maestras del terror cinematográfico, como es el caso de una de las películas más gritadas del séptimo arte: El exorcista. La novela original fue escrita por William Peter Blatty y publicada en 1971, el mismo autor se haría cargo del guión de la adaptación cinematográfica dirigida por William Friedkin. El libro, basado en una historia real de un exorcismo llevado a cabo en 1943 se basa en la investigación que realizó el escritor durante 20 años, luego de enterarse sobre el incidente. El único cambio que realizó fue modificar el género del protagonista.

Imagen de 'Suspiria'

La historia sobre la casa maldita más famosa del mundo también nació de la literatura y su traducción cambió en diferentes regiones, se la puede conocer como Horror en Amityville, Aquí vive el horror o La casa maldita de Amityville, mientras que su nombre original es The Amityville Horror - A True Story. Publicada en septiembre de 1977, esta historia fue presentada por el escritor estadounidense Jay Anson. La narrativa es conocida: una casa embrujada en Amityville, condado de Suffolk, Long Island, Estado de Nueva York que revolucionó a Estados Unidos en 1970 cuando un padre asesinó a toda su familia alegando escuchar voces. Se convirtió en una saga cinematográfica.

La obra maestra del giallo italiano y de uno de sus exponentes Dario Argento es Suspiria (1977), tanto que incluso salió una remake dirigida por Luca Guadagnino en 2018. Lo que muchos desconocen es que está basada en un libro de ensayos en forma de poemas llamado Suspiria de Profundis, escrito por el británico Thomas De Quincey y que salió a la luz en 1845. En una suerte de ensayo experimental sobre el uso de alucinógenos, De Quincey se mete de lleno en la fantasía psicológica. El segmento Levana and Our Ladies of Sorrow fue el que utilizó Argento para escribir su trilogía de las tres madres (que incluye Suspiria, Inferno -1980- y La terza madre -2007-).

Para finalizar dos obras muy reconocidas que también se adaptan de libros: La semilla del diablo (Rosemary’s Baby) publicado en 1967 por el escritor estadounidense Ira Levin y que fue adaptado por Roman Polanski al año siguiente; y el cuento Lo prohibido (The Forbidden) que forma parte de la antología La condición inhumana (The Inhuman Condition) de 1986 escrita por Clive Barker, de allí se adaptó ese clásico de culto llamado Candyman (1992) dirigido por Bernard Rose.