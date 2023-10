Reese Witherspoon no quiere estar en ningún proyecto “oscuro”

Reese Witherspoon en Legalmente rubia

En 2001, Reese Witherspoon se catapultó a la fama al interpretar el papel de Elle Woods en el éxito de taquilla Legalmente rubia (Legally Blonde - 2001). En esta película, Witherspoon encarnó a una joven que decide matricularse en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, asumiendo un reto mucho mayor de lo que esperaba. Además de lidiar con los desafíos de su carrera universitaria, Woods se enfrenta a los prejuicios y estereotipos que las personas tienen hacia ella.

En una conversación reciente, la actriz compartió su enfoque a la hora de elegir sus proyectos cinematográficos. Con firmeza, Witherspoon expresó: “No estoy destinada a hacer películas oscuras, pesadas, intensas, de terror, sangrientas y oscuras”.

Reese Witherspoon y Ashton Kutcher en Tu casa o la mía

Al argumentar su decisión, hizo hincapié en el poder de la percepción del público, afirmando: “A la gente le gusta verme hacer películas ligeras y yo dije, está bien. No te pone mucho en el club de niños geniales, pero no me importa, no quiero estar en el club de niños geniales.”

Al igual que en Legalmente rubia, Witherspoon insiste en querer participar en proyectos optimistas que inspiren a las jóvenes a entusiasmarse por ser mujeres en este mundo.

Entre los proyectos recientes de la actriz se encuentra la serie de Apple TV+, The Morning Show, donde comparte el protagonismo con Jennifer Aniston. Además, Witherspoon ha participado en la comedia romántica Tu casa o la mía (Your Place or Mine - 2023), donde comparte pantalla con Ashton Kutcher.