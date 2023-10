Cloverfield: la nueva película será una secuela de la original

Captura del tráiler oficial de Cloverfield (2008)

La franquicia de Cloverfield ha sido un fenómeno desde su debut en 2008 con la película dirigida por Matt Reeves, conocido recientemente por su trabajo en The Batman. Esta película se convirtió en un referente del cine de monstruos y dio lugar a una serie de películas conectadas que exploran diferentes aspectos del universo de Cloverfield. Entre estas se encuentran Avenida Cloverfield 10 (10 Cloverfield Lane - 2016) de Dan Trachtenberg y La paradoja Cloverfield (The Cloverfield Paradox - 2018) de Julius Onah.

Un año atrás, se confirmó la producción de un nuevo largometraje en el universo de Cloverfield, el cual estará dirigido por Babak Anvari, director de Yo estuve aquí (I Came By - 2022). Además, la película contará con la producción de J.J Abrams (Lost) y su compañía Bad Robot, conocida por su trabajo en Super 8, Star Wars, Star Trek, Misión Imposible, y tantas otras. A pesar del anuncio, se habían mantenido en secreto muchos detalles sobre este proyecto altamente esperado.

Recientemente, el director Dan Trachtenberg, conocido por su trabajo en Avenida Cloverfield 10 y Depredador: la presa (Prey - 2022), reveló en una entrevista con CinemaBlend que esta nueva película será una continuación directa de la película original. En sus propias palabras, afirmó: “La secuela es de la película original de Cloverfield. Pero para nuestra película, todavía estaría totalmente abierta a ello”.

Captura del tráiler oficial de Avenida Cloverfield 10

Trachtenberg también expresó su interés en volver a participar en la franquicia y mencionó la posibilidad de que Mary Elizabeth Winstead (Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños), protagonista de Avenida Cloverfield 10, podría estar interesada en unirse nuevamente al proyecto: “Creo que ella (Mary Elizabeth Winstead) lo haría. Hablamos un poco sobre escenarios tipo ‘qué pasaría si’. Y luego me sentí atraído hacía la idea, todos los realizadores se sintieron atraídos hacia otras cosas. Pero todavía lo consideraría, pero nunca se sabe. La secuela que están haciendo es muy genial”.

Si bien las novedades sobre la nueva entrega de Cloverfield siguen siendo pocas, es evidente que esta película marcará un cambio en la dirección de la franquicia, ya que hasta ahora las películas habían presentado historias antológicas.