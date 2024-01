Media Molecule, el estudio de LittleBigPlanet, habría sufrido una ronda de despidos

La corriente de despidos, cierres y cancelaciones que viene sufriendo la industria parece no tener fin. Nico Rábago y Mati Terreno te cuentan qué fue lo que pasó ahora con Embracer Group.

Desde hace ya varios años y con diferentes nombres a lo largo del tiempo, Sony tiene una división dentro de la compañía llamada PlayStation Studios, que se encarga de organizar y controlar lo que sucede en los varios estudios que posee la empresa. Entre ellos se encuentran varios estudios de renombre, como Bluepoint Games, Insomniac Games, Naughty Dog y más. Media Molecule, desarrolladores de LittleBigPlanet, Dreams y Tearaway, es uno de ellos, pero no todo parece andar bien en el estudio británico, ya que habría sufrido una oleada de despidos.

Según fuentes cercanas al sitio europeo GLHF, Media Molecule perdió unos 20 trabajadores, lo que representa entre un 15% y un 20% del total de su fuerza de trabajo. Esta noticia llega luego de que el estudio fundado en 2006 haya cesado las actualizaciones de su juego más reciente, Dreams, a principios de septiembre. En abril de este año, Media Molecule había anunciado que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto, el cual no se encuentra relacionado con la franquicia Dreams, pero no ofrecieron ningún otro detalle al respecto. Mientras tanto, los jugadores aún pueden comprar y jugar Dreams, aunque no vaya a recibir ningún tipo de contenido en el futuro.

Dreams, de Media Molecule.

Este 2023 viene siendo particularmente duro en cuanto a empleos en la industria de los videojuegos. A principio de mes, el estudio Telltale confirmó que había despedido a varios empleados, luego de la crisis que el estudio sufrió en la cual cerró y volvió a abrir bajo un nuevo liderazgo. El mes pasado, Epic Games despidió a alrededor de 800 personas, con otras 200 perdiendo sus trabajos como consecuencia de ciertas reestructuraciones. En julio, CD Projekt Red adelantó que despediría a alrededor de 100 empleados, lo que el mes pasado desencadenó la formación de un sindicato.

Algunos analistas sostienen que, a pesar de los despidos, la industria de los videojuegos se encuentra en un buen momento. Si bien existe una baja general en la venta de videojuegos luego de que las restricciones de la pandemia se hayan levantado, los números siguen siendo más altos que antes de la pandemia. Sin embargo, eso no quita que la situación sea terrible para los empleados que pierden sus trabajos, y difícilmente esta sea la última oleada de despidos que se vea este año.