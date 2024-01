Emma Stone y el director Yorgos Lanthimos planean una nueva película tras Pobres Criaturas

Protagonizada por Emma Stone y Nathan Fielder, la serie está catalogada como una de las mejores propuestas de su género en este 2023 y Lu Agosta, acompañada de Lucas Rivarola, te cuenta todo lo que necesitas saber.

Haciéndole honores a la frase “equipo ganador no se toca”, el cineasta Yorgos Lanthimos volverá a repetir una fórmula de grandes talentos para su siguiente película. Mientras que el realizador griego continúa cosechando elogios por la película Pobres Criaturas (Poor Things) que, semanas atrás, se alzó con el León de Oro en el Festival de Venecia, se reveló que su siguiente proyecto con Emma Stone ya fue rodado.

En una reciente entrevista con el medio brasileño Omelete, el director de fotografía Robbie Ryan confirmó que junto al director de La Favorita (The Favourite, 2018) ya han grabado AND, la tercera colaboración con la actriz ganadora del Oscar. Según el técnico, este rodaje tuvo lugar mientras el equipo de efectos visuales terminaba el trabajo de posproducción de Pobres Criaturas. No obstante, Emma Stone es solo una de las tantas figuras fichadas ya que el reparto se completa con otras estrellas recurrentes en los filmes de Lanthimos como lo son Willem Dafoe, Jesse Plemons y Margaret Qualley.

“Es una película muy, muy emocionante”, dijo Robbie Ryan. “Hay tres historias y es muy diferente de Pobres Criaturas. La escribió con Efthimis Filippou, con quien trabajó en El sacrificio del ciervo sagrado. Sigue siendo Yorgos, pero hay una sensibilidad diferente”, complementó.

Emma Stone en "Poor Things" (20th Century Studios)

Deadline informó por primera vez de que Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe y Margaret Qualley estarían a bordo de AND, en septiembre del año pasado. Sin embargo, los detalles del argumento todavía permanecen en secreto.

Pobres Criaturas, la película inspirada en la novela homónima de Alasdair Gray, originalmente estaba programada para estrenarse en cines este 8 de septiembre, pero debido a las huelgas en curso de SAG-AFTRA, la fecha de estreno se retrasó tres meses. Actualmente tiene previsto ser lanzada en Estados Unidos el 8 de diciembre.