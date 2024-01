Chicas pesadas: todo lo que se sabe sobre el musical y su emocionante reboot

Uno de los clásicos de la cultura pop, Chicas Pesadas (Mean Girls - 2004), se prepara para su triunfal regreso a la gran pantalla, pero con un giro inesperado: esta vez, en formato musical. Lu Agosta, acompañada de Lucas Rivarola, te cuenta de qué se trata esta nueva versión de 2024.

La influencia de Chicas Pesadas (Mean Girls - 2004), en la cultura pop es innegable, dejando un legado que perdura en nuestros diálogos cotidianos. La película original, dirigida por Mark Waters y escrita por Tina Fey, adaptó la novela de Rosalind Wiseman, catapultando las carreras de Rachel McAdams y Amanda Seyfried, además de ser un rotundo éxito de taquilla para Lindsay Lohan en su momento.

El fenómeno se amplió con Mean Girls: The Musical, que debutó en Broadway en 2018, allanando así el camino para su adaptación a la pantalla grande que llegará a los cines el próximo año. “Estoy muy emocionado de traer Mean Girls de regreso a la pantalla grande”, expresó Fey en un comunicado a Playbill en enero de 2020. “Ha sido increíblemente gratificante ver cuánto han significado la película y el musical para el público”.

El musical Mean Girls obtuvo 12 nominaciones a los premios Tony 2018

¿Quiénes son las protagonistas?

En esta nueva adaptación, la mirada se posa en Reneé Rapp, quien toma el desafío de encarnar a Regina George, uno de los personajes más icónicos de los años 2000, que en la película original fue interpretada por Rachel McAdams. Rapp, una joven de 23 años, saltó a la fama con su exitoso papel como Leighton en la serie de HBO Max de Mindy Kaling, La vida sexual de las universitarias (The Sex Lives of College Girls - 2021). Un papel que le brindó reconocimiento, pero que tuvo que abandonar para sumergirse en la filmación de Chicas Pesadas. Además, Rapp aprovechó esta oportunidad para lanzarse como cantante con su primer álbum, mostrando su versatilidad artística.

Reneé Rapp en la vida sexual de las universitarias (HBO Max)

Junto a Rapp, Angourie Rice asume el papel de Cady Heron, una elección que promete consolidar su trayectoria en la industria del cine y la televisión, luego de haber participado en Spider-Man: Lejos de casa (Spider-Man: Far from Home - 2019). El resto del elenco también brilla con fuerza: Auli’i Cravalho como Janis Ian, Jaquel Spivey en el papel de Damian Hubbard, Avantika Vandanapu como Karen Smith, Christopher Briney como Aaron Samuels y Bebe Wood interpretando a Gretchen.

¿En qué consiste la trama de esta nueva adaptación?

En esta nueva versión, la trama sigue a Cady Heron, recién llegada a una escuela secundaria estadounidense tras ser criada en África por sus padres. La travesía de Cady implica enfrentarse a las populares de la escuela y tratar de encajar en su nuevo entorno, además de conquistar a su nuevo amor.

El reboot de Chicas Pesadas en la pantalla grande está programado para el 12 de enero de 2024 en los cines estadounidenses, antes de su llegada a la plataforma Paramount+. Una oportunidad para revivir la magia de esta comedia que marcó a toda una generación.